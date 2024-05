Vilka berörs av avtalet?

SVAR: Omkring 10 000 deltidsbrandmän berörs av avtalet som Sveriges Kommuner och Regioner, SKR och Sobona har med 3 fackförbund, Kommunal, Brandmännens riksförbund och Vision. Avtalet är ettårigt och gäller från den 1 maj 2024 till och med den 30 april 2025.

Vilka höjningar av ersättningarna blir det?

SVAR: Löneutrymmet följer det så kallade märket som fack och arbetsgivare i industrin kom överens om förra våren för andra avtalsåret. Det innebär 3,3 procent och nästan allting läggs på att höja beredskapsersättningen från 30,30 kronor per timme till 31,70 per timme. Tjänstgöringsersättningen, som betalas ut vid aktivt arbete, ligger kvar oförändrad på 184,10 kronor per timme.

Vad innehåller avtalet mer?

SVAR: Den så kallad utbildningspremien som ges när man som deltidsbrandman beordras att genomgå en viss utbildning höjs med 66 kronor till 2 066 kronor per studievecka vid heltidsstudier efter godkänd och genomförd utbildning.

Flera frågor ska utredas under året i arbetsgrupper, bland annat ska man titta på hur EU:s arbetstidsdirektiv, alltså till exempel reglerna om dygnsvila, påverkar de anställda på rib-avtalet. En annan fråga man ser över är rekryteringen av nya deltidsbrandmän