Under pandemin gick tjänstemän i Kungsbacka in som vikarier på äldreboenden och förskolor där många i personalen var sjuka. Lösningen blev aktuell igen i år när sommarbemanningen inte gick ihop på gruppbostäder och inom äldreomsorgen. Ett trettiotal personer som är chefer eller arbetar med administrativa arbetsuppgifter på olika förvaltningar gick frivilligt in som vikarier. En av dem var Ulrika Granfors som arbetade en vecka på ett äldreboende.

– Att tillfälligt kunna byta arbetsuppgifter och jobba över förvaltningsgränserna är en modell som kommunledningen i Kungsbacka kommun diskuterat som ett sätt att lösa kompetensförsörjningen sedan dess, säger Ulrika Granfors.

”Kris och panik”

Hon menar att det var bra för henne som chef att arbeta ute i verksamheten.

– Jag var som vem som helst i arbetslaget. I stort sett var det jätteroligt. Det var både lättare och svårare än jag trott faktiskt. Det var framför allt att arbeta med demens som var svårt. Jag har inte någon utbildning i exakt hur jag ska bemöta de som har det.

Trots att de flesta som hoppade in saknade utbildning för sommarjobben har sommaren fungerat bra förklarar Peter Johansson, fackligt förtroendevald för Kommunal.

– Det var kris och panik. Det är det som gjort att man behövde de här insatserna. Det hade varit ännu bättre med personal med rätt kompetens, men det här räddade sommaren i verksamheterna. Alla har varit nöjda när vi följt upp och det är bra att vi nu har chefer som vet vad som händer på golvet.

Kan tänka sig att vikariera igen

Ulrika Granfors berättar att det inte bara är äldreomsorgen och Individ och familj som fått stöttning av personal från andra förvaltningar. Bygglovshandläggare och miljöhandläggare har tillfälligt utfört uppgifter på Vatten och avlopp, och när stormen Hans var på väg in i somras gjordes en krisplan där bland annat personal inom kultur och fritid skulle tas in som en resurs för att arbeta med det akuta i stormens spår.

Behövs det kan hon själv tänka sig att gå in som vikarie igen.

– Det vore roligt att prova andra yrken också och jag kommer att uppmana min personal att följa mitt exempel.