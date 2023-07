I april beslutade regionstyrelsen i Region Norrbotten om ett paket för att få folk att stanna kvar i sjukvården. Nu är det förhandlat och klart med de fackliga organisationerna. I beslutet ingår bland annat dubbelt så höga ob-tillägg för all personal, alltså inte bara vårdpersonal, från och med den 1 september. Det högsta ob-tillägget blir därmed, under nätter på storhelger, 285 kronor per timme.

Annika Pettersson jobbar natt på barnintensiven vid Sunderby sjukhus. Hon har räknat ut att höjningen motsvarar ungefär fem tusenlappar extra per månad före skatt.

– Jag får en stor löneökning. I dag får jag ungefär 5 000 i ob-ersättning och dubbelt upp är ju 10 000 så det är ju jättebra för mig, säger hon.

Då jobbar hon 68 procent. De som jobbar heltid och natt är de som tjänar mest på ob-höjningen, säger Lena Vikberg, som sitter i styrelsen för Kommunals regionsektion i Norrbotten.

– I snitt så blir det ungefär 7 000 kronor mer i månaden för dem som jobbar ständig natt, heltid. Jobbar man varannan helg så blir det en slant.

Kostar 135 miljoner nästa år

Kommunal är särskilt nöjda med att höjningen gäller all personal, inte bara vårdpersonalen. Även städare, vaktmästare och kökspersonal har en del ob-tid på sina scheman.

– Obekväm tid är obekväm tid oavsett yrke, säger Lena Vikberg.

Niklas Spångberg är köksbiträde vid produktionsköket på Sunderby sjukhus. Han jobbar aldrig kväll eller natt men var tredje helg och även det kommer märkas i lönekuvertet.

– Om man räknar in storhelger och slår ut det på ett snitt så hamnar vi på nästan 1 500 kronor mer på en månad, säger han.

Regionens beslut är en del i ett större paket eller program för att kunna behålla den personal som finns och locka nya till yrkena. Man vill också minska beroendet av inhyrd personal.

Kostnaden i år beräknas till 45 miljoner kronor. Och i nästa års budget är 135 miljoner kronor avsatt för de ökade kostnaderna för ob-tilläggen.

”Mer krävs än bara höjt ob”

Barnsköterskan Annika Pettersson är glad över de höjda ob-tilläggen men ser samtidigt att det krävs mer för att få folk att stanna kvar och för att locka ny personal.

– Det är ju en början men jag tror inte att det räcker. För de som jobbar på dagen blir det inte så himla stor skillnad. Jag tror man måste göra mer för att locka tillbaka folk eller få folk att stanna i vården säger hon.

Vad krävs mer?

– Högre löner, att man ser över arbetsmiljön lite mer. Och arbetspassen och återhämtningen.