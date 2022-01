Under de senaste veckorna har flera förskolor och skolor i landet drabbats av en hög sjukfrånvaro.

Bortfallet är även synligt i skolköken och i Eskilstuna var cirka 20 procent av de anställda frånvarande tidigare i veckan. För att minska på arbetsbelastningen använder man bland annat hel-och halvfabrikat, rapporterar Eskilstuna-Kuriren.

När personalen inte räcker till gäller det att hitta lösningar. I Motala kommun har medarbetare fått byta arbetsplats och rycka in i skolköken som har det tuffast. Orsaken är att det saknas tillräckligt med friska vikarier.

– Det blir väldigt tungt och vi som jobbar känner såklart av det. Ifall detta ska pågå länge kommer det bli jobbigt för personalen som är på plats, säger Sanna Kanto, köksansvarig på Vätternskolan i Motala och skyddsombud.

Fler engångsartiklar

Just nu är två av fem, som jobbar i skolköket på Vätternskolan, frånvarande. Att kunna ta in personal från andra kök är en stor hjälp, enligt Sanna Kanto. Dock har olika verksamheter olika rutiner, vilket innebär att den som hoppar in oftast tar de enklare uppgifterna, såsom att diska.

För att minska på arbetsbelastningen har flera skolkök i Motala börjat med engångstallrikar. Syftet är att minska på diskningen.

Dessutom undviker man att servera alldeles för mycket mat, konstaterar Sanna Kanto.

– Det är svårt att beräkna under morgonen eftersom vi inte vet exakt hur många som kommer vara borta. Men det gäller att inte plocka fram för mycket och att lägga maten i mindre kantiner, säger hon.

Skolkök tvingades stänga

I Motala har man ännu inte behövt stänga något skolkök, men samma sak gäller inte för Örkelljunga kommun. I början av veckan tvingades ett stort tillagningskök stänga efter att alla medarbetare var sjuka eller i huskarantän.

Därför var närmare 900 barn tvungna att ta med sig matsäck till skolan, rapporterar P4 Helsingborg. På onsdagen lyckades man återigen öppna köket, då flera medarbetare tillfrisknat.

På andra håll i landet har man valt att flytta personal mellan de olika förvaltningarna. I småländska Ljungby och Uppvidinge har medarbetare kunnat skriva upp sig på en lista för att hoppa in i skolköken, rapporterar P4 Kronoberg.