Snart är det val i Sverige. Som undersköterska är det här valet extra viktigt för mig. Och som grundare av Undersköterskeupproret ville jag att alla partier skulle få chansen att svara på några frågor som kommit upp i gruppen och som är viktiga för oss undersköterskor i kommunala verksamheter.

I debatterna pratar man mycket om sjukvården och regionerna men väldigt lite om just äldreomsorgen. Det är uppseendeväckande eftersom det inom ett par år kommer fattas ca 180 000 utbildade vård- och omsorgspersonal.

Ville träffa alla partiledare

Undersköterskeupproret är partipolitiskt obundet. För mig är det en självklarhet att alla ska få vara med oavsett vilket parti man sympatiserar med. Det är också okej att vara med oavsett om man är medlem i Kommunal eller inte.

I år driver Kommunal egna frågor inför valet, frågor som går lite hand i hand med det som tas upp i vår grupp. Men för att få fler att gå och rösta och för att man ska få ett litet hum om hur de olika partierna ställer sig till de frågor vi har intresse i bestämde jag mig för att försöka få till möten med alla partiledare för att få svar på våra frågor.

Fick träffa fyra

Jag fick till möten med fyra av åtta partiledare, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Centern och Sverigedemokraterna, plus Kommunals förbundsordförande. De fick alla svara på exakt samma frågor.

Två av frågorna var frågor som Kommunal driver. Det handlar om att sänka heltidsmåttet till 30 timmar per vecka (något Kommunal röstade för att verka för på sin kongress tidigare i år) och fria arbetsskor.

Fria arbetsskor

När det gäller 30 timmars arbetsvecka svarade Vänsterpartiet och Miljöpartiet att de är positiva till det, SD sa blankt nej medan Centerpartiet inte har något politiskt beslut i frågan. Vad gäller skor så svarade V och MP ja till att införa fria arbetsskor, SD svarade att de driver den frågan lokalt på flera ställen och C svarade att de inte har det med i sitt valmanifest.

Alla svar i veckan

För att läsa alla svar: gå in i Undersköterskeupproret under den här veckan när partiledarnas svar presenteras. Läs på om de frågor som är viktiga för just dig och hur samtliga partier ställer sig i dem. Försök att se eller lyssna på debatter. Är du osäker på hur du gör och vilka val du har rätt att rösta i så finns det bra information på valmyndighetens sida och på ditt röstkort.

Det är bra att tänka på att hur man väljer att rösta påverkar ens arbetsvillkor och arbetsmiljö, så det är viktigt att läsa på ordentligt innan man bestämmer sig.