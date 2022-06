Svårigheterna att hitta vikarier till äldreomsorgen under sommaren har fått flera bemanningsföretag att rikta in sig på undersköterskor. En granskning som Kommunalarbetaren har gjort av jobbsökarsajter visar att bemanningsföretag letade undersköterskor till ett hundratal kommuner över hela landet.

495 kronor

Kommunalarbetaren har också tagit del av kontrakt som några av dem skrivit på. De visar att kostnaden för en undersköterska inom äldreomsorgen är hög, men priserna varierar. Det är inte ovanligt att köparna får betala timpriser på 445–495 kronor plus ob-tillägg.

En del företag lägger dessutom på ett extra tillägg under sommaren och julen när behovet av personal är som störst och då kan timpriset stiga till över 600 kronor. Det kan jämföras med en vanlig timlön för en undersköterska inom äldreomsorgen som högt räknat ofta ligger på 250 kronor inklusive sociala avgifter och semesterersättning.

Så tjänar hyrunder­sköterskor

Personalexpressen är ett av bemanningsföretagen som arbetar mot äldreomsorgen och som ser det som sin huvudverksamhet.

– Kommunerna är våra största kunder. Vår lönsamhet bygger på att vi säljer längre avtal på tre månader minst. Vi säljer inte en undersköterska, utan de köper fem, tio eller femton. Det är stora projekt som vi tar oss an. Många glesbygdskommuner har tagit den här typen av paket, säger Oliver Thomson som är en av grundarna till företaget.

”Kommer att tjäna en hacka”

En av kommunerna som företaget har kontrakt med är Trelleborg som beställt 15 undersköterskor för 643 kronor och 50 öre i timmen. Kenneth Johansson, verksamhetschef för äldreomsorgen, håller med om att priset för att hyra in undersköterskor är högt.

– Det ligger i nivå med vad vi betalar för sjuksköterskor, men det är svårt att ha synpunkter på det. Undersköterskorna är mest attraktiva under sommaren. Företaget kommer att tjäna en hacka, det är inget att hymla med.

Kenneth Johansson, verksamhetschef för äldreomsorgen i Trelleborg.

Han har inte gjort någon beräkning för hur mycket det kommer att kosta totalt. Eftersom personalen hyrs in per timme beror det på hur mycket de arbetar. Men enligt Kommunalarbetarens beräkningar blir merkostnaden minst en miljon kronor för att hyra in personal jämfört med om kommunen kunnat rekrytera egna vikarier. Det gäller om de 15 undersköterskor som Trelleborg hyr i sommar arbetar heltid och bara dagtid från mitten av juni till mitten av augusti. Om de arbetar kvällar och helger tillkommer kostnaden för ett högre ob-tillägg.

Biträdande verksamhetschef Petra Dahlsjö menar att de måste ta sig råd med det.

– Vi har inget annat val än att hitta någonstans att ta de pengarna. Vi har dammsugit marknaden efter folk utan att få tag i tillräckligt många. Och eftersom kommunpolitiker och kommunledning har valt att vi inte ska betala personalen för att jobba på sin semester, då är det detta som återstår.

Näst sista utvägen

Härjedalen är en annan kommun som valt att vända sig till bemanningsföretaget Personalexpressen. Här har man hyrt in fyra undersköterskor för att klara äldreomsorgen i Funäsdalen över sommaren.

– Det kommer att kosta över en miljon kronor. Det är vi medvetna om, säger Anders Häggkvist (C), ordförande i socialutskottet.

Det här är den näst sista utvägen. Den sista utvägen är att vi tvingar den ordinarie personalen att jobba och det vill vi inte ta till. Anders Häggkvist (C), ordförande i socialutskottet

Hur kommer det sig att ni valt en sådan lösning?

– Valt och valt, det är ett ansträngt läge och det finns inte personal att få tag på. Det här är den näst sista utvägen. Den sista utvägen är att vi tvingar den ordinarie personalen att jobba och det vill vi inte ta till. De behöver vila efter covid annars blir det kanske ännu dyrare på sikt, säger han.

Vad tycker du om att de bemanningsföretagen tar så mycket betalt?

– Om jag ska vara riktigt ärlig så gillar jag inte det. Vi betalar dubbelt så mycket och det blir ingen kontinuitet.

Risk att de blir kvar

Anders Häggkvist befarar att lösningen med hyrpersonal inom äldreomsorgen riskerar att permanentas på samma sätt som inhyrda läkare och sjuksköterskor gjort det.

– Risken är att det kommer att förekomma. Vår strategi är att minska på bemanningsföretagen så gott det bara går. Vi hyrde undersköterskor 2018 också, men jag hoppas vi ska slippa det igen genom att hitta andra lösningar.

Petra Dahlsjö i Trelleborg tror också att risken finns att hyrundersköterskor kommer att bli kvar.

– Det kan vara så att bemanningsföretagen hittat en ny öppning. Om de kommer att finnas kvar eller inte beror nog på riksdag och regering. Om de här företagen inte får vara vinstdrivande på det här sättet så blir det kanske inte lika intressant för dem.