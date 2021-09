Företag A

Slängdes ut ur Katrineholm 2020. Fakturerade för många timmar vid ett stort antal tillfällen. Majoriteten av insatserna hade registrerats manuellt i efterhand och inte på plats hos de äldre. Enligt personal som hört av sig till kommunen hade de inte fått lön eller fått för låg lön. Företrädare för företaget hade tagit bort timmar som personalen arbetat så att lönen blev lägre.

Företag B

Slängdes ut ur Stockholm 2019. Företaget tog betalt för insatser som inte utförts. Exempelvis registrerades besök manuellt för en brukare som låg på sjukhus. De registrerade också dubbelbemanning som inte utfördes. Personer som inte arbetade i företaget registrerades som att de utfört insatser. Anställda loggade in under andra anställdas namn. Företaget hade anhöriganställda trots att det var förbjudet. Flera besök slogs ihop till färre längre besök. Bröt mot arbetstidslagen.

Företag C

Slängdes ut ur Sundbyberg 2018. Tog betalt för insatser som inte utförts, bland annat genom att plocka ner blippetiketterna hos brukaren och registrera insatser på distans. Samma personal registrerade besök hos två olika brukare samtidigt. Det visade enligt kommunen att personal använde andras inloggningsuppgifter. Företaget försökte också radera bevis och hade anhöriganställda trots förbud.

Företag D

Slängdes ut ur Jönköping 2020. Företaget hade registrerat och tagit betalt för insatser som inte utförts. De hade också anhöriganställda trots att det var förbjudet i kommunen. Kommunen upptäckte också att företaget hade slagit ihop flera besök till färre längre. Företaget bröt också mot arbetstidslagen.

Företag E

Slängdes ut ur Uppsala 2018. Hade tagit betalt för insatser som inte utförts. Personal hade inte arbetat hela den tid de varit inloggade. Blippetiketterna hos brukarna hade plockats ner så att personal kunde logga in och registrera besök på̊ distans. Flera besök hade slagits ihop till färre längre. Personal som inte varit formellt anställda i bolaget hade arbetat under andra personers namn.

Företag F

Slängdes ut ur Upplands Väsby 2019. Personal hade loggat in under andra personers namn. Flera hade varit inloggade vid samma tillfälle hos brukare i både Upplands Väsby och Nacka. Företaget skickat in fejkade personallistor till kommunen. Slängdes också ut ur Sollentuna 2020. Också här hade personal varit inloggad hos flera brukare samtidigt och också missat sju besök hos en kund. Nästan samtlig personal saknade rätt utbildning. Den som angivits som ansvarig för den dagliga driften arbetade heltid på en helt annan arbetsplats.

Företag G

Slängdes ut ur Linköping 2019. Hade överdrivit brukarnas behov och därmed tagit för mycket betalt av kommunen. Slagit ihop flera insatser till färre längre. Redovisade för mycket dubbelbemanning och tog därmed för mycket betalt. Det fanns också indikationer på anhöriganställningar trots förbud – alternativt att personalen utnyttjats. Detta eftersom personal arbetat från tidig morgon till sen kväll med få raster.