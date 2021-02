När det är dags kommer jag att vaccinera mig, helt klart. Och så verkade drygt 80 procent av alla svenskar resonera när opinionsföretaget DN/ Ipsos ställde frågan för ett par veckor sedan. Men för alla är det inte lika självklart. Även om bara 13 procent troligen eller klart säger nej till vaccinet är en del mer eller mindre tveksamma.

Vi vet att denna fråga just nu diskuteras av många inom vård och omsorg som är bland de första att erbjudas vaccinering. För oss på KA är det självklart att beskriva saker som berör och engagerar våra läsare. Och då låta flera perspektiv komma till tals.

Uppdraget att leverera saklig information är extra viktigt när det cirkulerar en hel del påståenden om vaccin utanför etablerade medier.

Men det är också lika självklart att vår journalistik utgår från kontrollerbara fakta som förhoppningsvis kan ge mer kunskap att kunna fatta beslut. Som nu, när det gäller vaccinering mot covid-19. Uppdraget att leverera saklig information är extra viktigt när det cirkulerar en hel del påståenden om vaccin utanför etablerade medier. Som ett exempel på detta besvarar vi flera av de frågor som finns om det nya vaccinet.

Vaccin och vaccinering väcker rätt ofta starka känslor. På vår debattplats, både här i tidningen och digitalt, ska det vara högt i tak där många åsikter och argument ska få plats och kunna brytas mot varandra. Därför publicerade vi nyss undersköterskan Marika Sundbergs debattartikel som skrev om de stundtals hatiska reaktioner hon fick efter att på sociala medier berättat att hon ville avvakta lite med att vaccinera sig.

På vår Facebooksida kan du följa den rätt livliga diskussionen som fortsatte efter att vi publicerat hennes debattartikel.

KA har under hela pandemin riktat in mycket av de redaktionella krafterna på att beskriva virusets effekter, framför allt hur arbetsvillkoren har påverkats på olika vis för er läsare. Som att huden i ansiktet tagit stryk efter nästan ett år med skyddsutrustning under långa arbetsdagar. Både läkare och undersköterskor ger sina bästa råd och tips på hur besvären kan dämpas. Vad vill du läsa mer om? Hör gärna av dig till mig!