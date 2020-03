Han vädjar samtidigt till andra förbund och arbetsgivarna att också skjuta upp sina avtalsrörelser.

– Sverige hanterar just nu en stor kris till följd av Coronaviruset. Och det är medlemmarna i Kommunal som arbetar mitt i denna kris, det är de som ska lösa den och ta Sverige igenom det här. I det läget skulle vi som fackförbund naturligtvis aldrig ens teoretiskt kunna hota med konflikt. Det vore oansvarigt. Just nu tar medlemmarna i Kommunal ansvar för välfärden och den svåra situation landet befinner sig i. De förväntar sig samma av oss som fackförening, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin i ett pressmeddelande som har gått ut via TT.

– Därför har vi kommit fram till att det bästa är att skjuta upp förhandlingarna om ett nytt avtal med SKR och föreslår idag att vi i stället förlänger det nuvarande kollektivavtalet tills vidare, säger Tobias Baudin.

– Nu tar vi ansvar för välfärden och den svåra situation landet befinner sig i. Jag vädjar till industrin och övriga arbetsmarknaden att göra samma sak och förlänga sina nuvarande avtal.

Texten kommer att uppdateras.