I december 2023 var 54 familjer med sammanlagt 76 barn i Nacka beviljade barnomsorg i hemmet när föräldrarna arbetade obekväma arbetstider. Familjernas behov varierade från runt 10 timmar till 140 timmar per månad. Nacka betalar Nanny.nu 357,50 kronor plus moms per barnvaktstimme.

Nanny.nu har i dagsläget två kommuner som kunder, storkunden Nacka (med 54 familjer) och Ekerö (8 familjer). Dessa två kommuner står för 30-40 procent av Nanny.nu:s omsättning, enligt dess vd Per Danckwardt. Nanny.nu har kollektivavtal med Kommunal.

Nacka kommuns totala budgetpost för förskola och pedagogisk omsorg var 895 miljoner kronor för 2023.

De krav som ställs på barnvakterna är att de ska ha fyllt 18 år, ha viss erfarenhet av barnpassning, de ska kunna svenska, visa utdrag ut belastningsregistret och ha genomgått HLR-utbildning.