1. Försök hitta stunder med korta återhämtningspauser på jobbet. Det bästa är att få din chef att bestämma att ni ska ha återhämtning på arbetstid. Du har rätt till kortare pauser för återhämtning, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.



2. Känn inte stress över att du måste ut och träna om du är helt slut efter jobbet. Försök i stället hitta återhämtning och balans när du kommer hem. Gör det två dagar i veckan som ett första steg och känn dig nöjd med det. Sedan kan du kanske få ork att ta en raskare promenad per vecka.



3. Var vaksam på att all fysisk aktivitet inte är bra – du kan nästan bli övertränad av jobbet. Känn efter – är du mentalt slut i hjärnan eller fysiskt trött i kroppen? Om du är mosig i hjärnan kan fysisk aktivitet vara bra. Men är du slut i kroppen behöver du kanske vila. Häng på dig en stegmätare och kolla – du kanske redan har rört dig tillräckligt under arbetsdagen?

Källa: Elin Ekblom Bak, docent i idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan