SL säger i ett pressmeddelande att deras beslut kommer efter skyddsstopp avseende oro för smitta hos förare och flera anmälningar med krav stängda framdörrar.

Genom att SL frivilligt fattar sitt beslut undviker de ett eventuellt föreläggande från Arbetsmiljöverket. Därmed kan SL på egen hand kräva att framdörrarna ska öppnas igen i framtiden, utan godkännande av Arbetsmiljöverket.

Samtidigt är SL oroade över minskade biljettintäkter.

Vill att framdörrarna öppnas igen

– Vi stänger framdörrarna för att säkra att trafiken kan gå för fullt. Då är det extra viktigt att våra resenärer tar ansvar och betalar för sin resa, säger David Lagerholm, chef för trafikförvaltningen och vd för SL, i ett pressmeddelande.

Under den tid under pandemin SL tidigare hade stängda framdörrar på bussarna minskade biljettintäkterna från bussarna med 100 miljoner kronor per månad.

De bör vara medvetna om att vi kommer att ställa krav om att framdörrarna kan öppnas igen så att vi inte förlorar biljettintäkter. Claes Keisku, pressansvarig på SL

För ett år sedan började framdörrarna öppnas efter att skyddsglas installerades i bussarna. Dessa skyddsglas kan inte åter installeras eftersom de har dömts ut av Arbetsmiljöverket på grund reflexer som skapar oro hos förarna på grund av risker för trafiksäkerheten.

Claes Keisu, pressansvarig hos SL, säger att bussbolagen bör fundera på andra alternativ som kan fungera istället.

– De bör vara medvetna om att vi kommer att ställa krav om att framdörrarna kan öppnas igen så att vi inte förlorar biljettintäkter, säger han.