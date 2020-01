LO-TCO Rättsskydd är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och arbetsskador. Byrån ägs av LO och TCO men anlitas även av vissa Saco-förbund.

Under 2019 fick juristerna in sammanlagt 1 009 nya ärenden. 1 100 ärenden avslutades. Rättsfallen som avslutades under året gav drygt 189 miljoner kronor i ersättning till fackförbunden och deras medlemmar.