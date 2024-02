Förslaget berör cirka 1 000 undersköterskor i Örnsköldsvik. Kravet är att de senast vid årsskiftet 2024/25 har ansökt om skyddad yrkestitel. Det gäller enbart tillsvidareanställda.

– Alla som har lämnat in eller kommer att lämna in ansökan får den här tusenlappen löpande, i takt med att de lämnar in sin ansökan och den beviljas, säger det moderata kommunalrådet Johannes Nordin som tillsammans med Centern och Kristdemokraterna har ett minoritetsstyre i kommunen.

Men efter årsskiftet blir det stopp?

– Kan du visa att du skickat in din ansökan före årsskiftet, även om den beviljas senare, då går det igenom i alla fall.

Pengarna till löneökningen ska tas utöver den kommande potten i lönerevisionen. Så undersköterskor med yrkesbeviset kommer att få den ”vanliga” löneökningen plus 1 000 kronor extra. Enligt kommunens beräkningar kommer det att kosta cirka 20 miljoner kronor.

Johannes Nordin.

Ovanligt med lönepåslag

Det har hittills inte varit vanligt med generella lönepåslag som en följd av yrkesbeviset. Region Västmanland är ett undantag, som redan förra våren gick ut med att det skulle ge 400 kronor i lönepåslag. Däremot har flera arbetsgivare betalat ansökningskostnaden för den skyddade yrkestiteln.

Kommunal i Örnsköldsvik har inte fått någon information om förslaget.

– Jag har ingen mer information än det som stått i lokaltidningen. Men det tackar man aldrig nej till, om de vill höja våra löner, säger ordförande Regina Sahlström.

Enligt KA:s lönekoll ligger medellönen för undersköterskor i Örnsköldsvik på 29 023 kronor, strax över genomsnittet för hela landet. Till nästa år lär kommunen ta ett rejält skutt uppåt i listan, om förslaget går igenom.