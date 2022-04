– Toaletten i Abbekås är under all kritik. Under pandemin var den offentliga toaletten i Skurup stängd, då var det bara den i Abbekås vi hade tillgång till. Där fanns inte rinnande vatten, ingenting. Jag hade ingen möjlighet att gå på toaletten på nästan fyra timmar, till dess att man kom tillbaka till garaget. Det har hänt att man har öppnat dörren till den offentliga toaletten i Skurup och så har det legat en uteliggare och sovit därinne. Då stängde man dörren och gick.

Toaletten i Abbekås.

– Jag har kört i snart 22 år nu. Har jag kommit till Sjöbo, där man i princip bara ska vända, men känt att jag måste in, framför allt om man har mens, då har jag tagit den tid det tar. Nöden har ingen lag. Jag förklarar för kunderna när jag kommer ut att tyvärr, jag var tvungen att gå in på det lilla huset. Då brukar de tacka en och säga att då har vi en tryggare chaufför som kör.