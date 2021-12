Arbetstidslagen (ATL) bestämmer hur mycket du får arbeta per dygn, per vecka och per år.

Anställda får arbeta allmän övertid i högst 48 timmar under fyra veckor. Alternativet är 50 timmar under en kalendermånad. Dock som allra högst 200 timmar under ett kalenderår.

Ingen får arbeta mer än 150 timmar extra övertid under ett kalenderår.

Du har rätt till minst elva timmars nattvila varje dygn. Dock får avvikelser göras om jobbet måste bedrivas dygnets alla timmar.

Du har rätt till minst 36 timmars sammanhängande veckovila utan beredskapstid varje vecka. Du har även rätt till raster och pauser. Som högst får du jobba fem timmar i rad utan rast.

Källa: Arbetsmiljöverket och Kommunal