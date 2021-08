Ödeshög:

Extrapass ersätts alltid med kvalificerad övertid 240 procent av per timme, (gäller alltså även för den som arbetar deltid) plus 1 200 kronor extra per pass.

Den som avstått en beviljad semestervecka med minst fyra arbetspass har fått 7 500 kronor plus två extra semesterdagar.

Region Uppsala:

Extrapass ersätts med övertidsersättning samt extra ersättning med 135 kronor per timme för dagpass och 160 kronor per timme för natt- och helgpass.

Den som efter överenskommelse med chefen flyttar semester utanför semesterperioden juni- augusti ersätts med 12 000 kronor per vecka.

SKR, Sveriges Kommuner och Regioner:

Extrapass ersätts med fyllandslön (för den som arbetar deltid) med 120 procent per timme, enkel övertid med 180 procent per timme eller kvalificerad övertid med 240 procent per timme.

Om semestern avbryts ersätts varje dag med en ny semesterdag, dock högst fem semesterdagar.

Om arbetsgivaren begär att semestern ska läggas utanför semesterperioden juni–augusti och man endast får14 dagars semester under den perioden får man två extra semesterdagar samt 5 000 kronor. Den som endast får 15-19 semesterdagar under perioden får en extra semesterdag samt 3 000 kronor.