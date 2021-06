– När intensivvårdspersonalen fick reda på det här då jublade de åt att de skulle få fyra veckors semester. Det är inte ofta du hör jubel på en avdelning, säger Jessica Karlsson vid Kommunals sektion Region Uppsala.

12,5- timmarspass

I Region Uppsala har krislägesavtalet använts under våren. Bland annat för att få ihop det med semestrarna träffade Akademiska sjukhuset ett lokalt sommaravtal med Kommunal och Vårdförbundet om att fortsätta med 12,5-timmarspass inom intensivvården och akutsjukvården (endast med Vårdförbundet). Skillnaden är att det är normal veckoarbetstid på 37,5 timme/vecka. I krislägesavtalet, som just nu är under omförhandling, är veckoarbetstiden 48 timmar.

– Det ska vara på frivillig basis, man har fått anmäla sig till det här. Man kan gå en vecka, två veckor eller kanske tre veckor. Det är lite olika, säger Kommunals Jessica Karlsson om sommaravtalet.

Varje långpass ger ersättning på 1 500, 2 000 eller 2 500 kronor beroende på om det är dag, natt eller helg.

Förra året var det många som inte fick fyra veckors sammanhängande semester. Akademiskas HR-chef, Anna Wadenhov, säger att man nu kan garantera en sammanhängande semester i fyra veckor för dem som vill ha det.

– Ja i och med det här så har vi löst det både för akuten och intensivvården. Det känns fantastiskt bra, säger Anna Wadenhov.

Avtalet började gälla den 1 juni och löper fram till den 31 augusti.