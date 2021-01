Före jul meddelade Kommunal att de ökat med över 15 000 medlemmar under 2020. Nu när året har summerats visar det sig att slutsiffran blir ännu högre – drygt 16 600 medlemmar plus. Inte sedan 1984 har Kommunal ökat så mycket under ett enskilt år. Det innebär att Kommunal vid årsskiftet hade 519 518 medlemmar.

– Jag är oerhört stolt över att Kommunal växer. Fackets styrka ligger i vårt medlemsantal. Är vi många kan vi påverka. Därför har hela Kommunal under en längre tid jobbat långsiktigt och intensivt för att fler ska se nyttan med ett medlemskap och för att nå nya grupper, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin i ett pressmeddelande.

I en längre intervju med Kommunalarbetaren strax före jul sade Tobias Baudin att han tror att den stora medlemsökningen är en kombination av avtalsrörelse, ett år där medlemmarnas arbetsvillkor varit i fokus och att Kommunal tagit flera strider, som rätt till skyddsutrustning. Men också att Kommunal satsat mycket på medlemsvärvning. I år har Kommunal värvat 57 500 medlemmar. Det är rekord sedan sådan statistik började föras, år 2000.

Kommunal satte vid kongressen 2019 ett mål om att ha nått 600 000 medlemmar 2030.