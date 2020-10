– Jag skulle hinna springa mer och kunna laga mer mat med familjen, säger Jonny Andersson, som också är skyddsombud.

Han jobbar på äldreboendet Tomtegården och har en gnista av hopp om förändring nu när Kommunal förhandlar om ett nytt avtal med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Ett av fackets krav är att arbetstidsmåttet för natt sänks från 36,20 timmar per vecka till 32. Detta mot bakgrund av att heltid som norm i många kommuner har gett fler och kortare nattpass. Något som lett till protester.

I Skövde infördes nya scheman vid årsskiftet. Nattpassen kortades från 10 timmar till 8,5. Det innebär två till tre fler nattpass per period plus minst två kvällspass per månad.

– Det är en klar försämring. Vi jobbar många fler pass, vi hinner inte återhämta oss. Det är svårt att gå till jobbet när man hela tiden är trött i kroppen, säger Pontus Berggren som arbetar på bemanningsenheten och är huvudskyddsombud för äldreomsorgen.

Han är 25 år, tidigare tränade han mycket, men orken finns inte längre.

– Det var en bidragande orsak till att jag slutade med amerikansk fotboll. Nu blir det bara lite löpträning. När man jobbar fem eller sex pass i veckan måste man hinna sova också, säger han.

Även Jonny Andersson, som är 39 år, tränar mindre. Styrketräningen har han släppt helt. Något löppass orkar han dock.

– Jag är trött hela tiden. Tidigare har jag aldrig vilat före jobbet, men nu lägger jag mig på kvällen för att orka jobba natten, berättar Jonny Andersson.

Det går också ut över familjen och de tre barnen.

– Jag är ofta på dåligt humör, säger Jonny Andersson.

Samtidigt konstaterar båda att träningen behövs för att klara av jobbet.

– Man mår bättre av att röra på sig. Man blir piggare i kroppen och minskar risken för arbetsskador. Det är ju trots allt ett tungt jobb, säger Jonny Andersson.

På natten är det många av de boende som ska upp och ner ur sängen och det finns de som ramlar.

– Det tar på ryggen, det underlättar om man tränar så att man har en bra bålstyrka, säger Pontus Berggren.

Om Kommunal får igenom sitt krav så skulle det absolut ha stor betydelse i Skövde. De är eniga om att 32 timmar är ett bra heltidsmått för natt.

– Det skulle bli två nätter mindre i månaden, eller så kunde man ta bort kvällarna, säger Pontus Berggren.

För honom skulle det betyda tre arbetspass i veckan i stället för fem eller sex. Då skulle han träffa sin sambo mer, men också ta upp sportfisket.

– Jag har en båt som är oanvänd. Förr fiskade jag tre till fyra gånger i veckan. Nu har jag inte varit ute med båten sedan semestern.