– Vi har många fler ärenden och det ger längre handläggningstider än vi brukar ha, men det är inte konstigt med tanke på mängden, säger Helena Wågberg, föreståndare för Kommunals a-kassa.

Kommunals a-kassa har växt med över 22 300 medlemmar sedan årsskiftet. I dag har den 598 350 medlemmar, vilket är det högsta medlemsantalet sedan 2006. Samtidigt ökar antalet medlemmar som är arbetslösa.

Under vecka 30 (20-26 juli) hade Kommunals a-kassa 27 350 ersättningstagare. Ett antal som brukar ligga runt 19 000-20 000, enligt Helena Wågberg:

– Vi hade 7 900 fler ersättningstagare under juli i år jämfört med i fjol. Det är rätt många. Vecka 30 hade vi det högsta antalet ersättningstagare sedan februari 2010.

Sveriges radios Ekot rapporterade i morse att handläggningstiderna hos vissa a-kassor kan vara upp till fyra månader. Riktigt så illa ser det inte ut för Kommunals a-kassa även om handläggningstiderna varit längre än vanligt. Under juli månad var handläggningstiden för nya ärenden upp till nio veckor. Medlemmar som har rätt till inkomstrelaterad ersättning har väntat runt sex veckor och medlemmar som har grundbeloppet åtta-nio veckor.

– Jag förstår att medlemmarna tycker att det är jobbigt, men alla jobbar för högtryck. När vi får så många nya ersättningstagare innebär det förstås mer arbete, säger Helena Wågberg.

Hur tror du att hösten kommer att se ut?

– Vi brukar klara det och ser över bemanningen. Men arbetslöshetsförsäkringen är komplex och det tar ett halvår innan man har en färdig handläggare. Det är inget man lär sig på en vecka.

Vad kan medlemmen göra för att underlätta handläggningen?

– Se till att skaffa alla de arbetsgivarintyg som man behöver. Se över vad man gjort de senaste 12 månaderna och skaffa intyg på det. Går man in på vår webb kan man läsa allt man behöver skicka in. Den sidan är väldigt bra. Sedan är det bra om man är medveten redan från när man skickat in sin ansökan att det dröjer lite längre än vanligt att få beslut om sin ersättning.