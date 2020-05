– Jag blev först lite irriterad och många blev stressade men efter ett tag kände jag mig mest fascinerad. Jag känner mig fortfarande fascinerad av att så många människor bara accepterar det här och gör det jobb de gör, säger Susanne Wintell, undersköterska och skyddsombud på Mölndals sjukhus utanför Göteborg.

I Göteborg och Mölndal, liksom på många andra håll, har personal som tidigare inte jobbat med intensivvård, varit tvungna att ställa om. Susanne Wintell jobbar i vanliga fall på ortopedoperation, en avdelning där kvoterad arbetstid införts permanent. Det innebär i praktiken sextimmarsdag plus två timmars utvecklings- och utbildningstid per vecka. De lägger sina egna scheman och jobbar helger ibland. I Susanne Wintells fall har det inneburit jobb omkring var fjärde helg i genomsnitt.

På den nya covid-avdelningen blev det genast åttatimmarsdag, varannan helg och treskift, där även nattarbete ingår. Vilket blev en stor omställning för alla.

– Ja de flesta av oss är ju formellt sett anställda på dygnets alla timmar men det har aldrig drivits till sin spets eftersom det inte har behövts förrän nu. Men det blev väldigt annorlunda för oss alla, säger Susanne Wintell.

Hon har själv vuxna barn och hade lättare än andra att ändra sina arbetstider, berättar hon. Men trots att många verkligen fått en betydligt bökigare vardag så jobbar folk på och gör sitt yttersta för att klara den extrema situationen, enligt Susanne Wintell.

– Jag är fortfarande fascinerad av människors goda humör, att man hjälps åt. Det är ganska tuffa förhållanden att jobba med den här skyddsutrustningen. Det är varmt och svettigt och man hör inte vad folk säger under visiren. Det är en väldigt hög ljudnivå inne på salarna. Det är fysiskt tungt. Det är patienter som är så sjuka, så det är inte klokt egentligen. De är fruktansvärt sjuka. Jag blir berörd av alla människors fantastiska jobb som de gör.

Det är också en stressfaktor att man inte har något slutdatum. Hade man vetat att det här skulle gälla i tio veckor hade man ställt in sig på det. Susanne Wintell

Hur länge orkar ni?

– Det är också en stressfaktor att man inte har något slutdatum. Hade man vetat att det här skulle gälla i tio veckor hade man ställt in sig på det. Det verkar som att det kommer in färre patienter in till iva men håller det? Kommer det att fortsätta så? Det är ingen som vet. Och nu kommer sommaren och det här med semestrar är en sak som vi inte heller vet.

Regionen har flaggat för att semesterperioden måste sträckas ut till september, i vissa fall, utan extra ersättning som finns i en del andra regioner.

Vad har varit svårast?

– Att arbeta med skyddsutrustning. Det klämmer och skaver i ansiktet, man blir väldigt varm och svettig. Hade man behövt gå in på iva utan den utrustningen hade hälften av svårigheten varit borta. Det hade varit så mycket enklare. Det blir så svårarbetat. Men det är en skyddsutrustning som vi bara måste ha.

Personal som i vanliga fall endast jobbar måndag-fredag har också fått gå in på dessa nya scheman med varannan helg och treskiftsarbete.

Personalen vill ställa upp men under rimliga förhållanden. Folk håller på att braka ihop. Liz Silke, Kommunal Väst

Kommunal har reagerat på de kraftigt förändrade arbetstiderna.

Liz Silke är ombudsman på avdelning Väst:

– Vi tycker att det här är fel. Personalen vill ställa upp men under rimliga förhållanden. Folk håller på att braka ihop. Det här är människor som ska orka vara kvar i ett yrke som de älskar. Nu är deras jobb så psykiskt och fysiskt påfrestande och arbetsgivaren blundar för de här sakerna, säger Liz Silke.

Samtidigt har arbetsgivaren lag och avtal på sin sida och har möjligheten att flytta personal och ändra arbetstider.

Finns det något facket kan göra?

– Det är arbetsmiljömässigt vi måste försöka sätta så mycket press som vi kan göra.

Någon 6:6a-anmälan har ännu inte kommit på grund av arbetstiderna men det kan vara på väg, enligt Liz Silke.

Förhandlingschefen i Västra Götaland, Ida Eklöf, väljer att kommentera Kommunals kritik via mejl.

”Som arbetsgivare behöver vi tillse verksamheternas uthållighet och långvariga förmåga att hantera den exceptionella situation som nu råder i samband med covid-19. För att säkra vården, som är hårt ansträngd, är det i vissa fall nödvändigt att medarbetare tillfälligt tjänstgör på andra enheter än där de normalt tjänstgör, att scheman ändras och att arbetsuppgifterna blir andra än normalt.”, skriver hon.