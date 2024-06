Det var den 22 april som det hände: undersköterskan Nina Rantanen, som jobbar natt i hemtjänsten i Skellefteå, drabbades plötsligt av akut sjukdom. Klockan var strax före midnatt och det var endast hon och en vikarie som bemannade hemtjänstområdet Byske.

Vikarien hade aldrig tidigare jobbat i nattpatrullen. Personen hade inte heller något körkort. Nina Rantanen var den enda som kunde köra tjänstebilen mellan vårdtagarnas hem, men nu behövde hon söka läkarvård.

– Jag kände att jag inte kunde åka till akuten. Min kollega saknade ju körkort och inskolning, återberättar Nina Rantanen.

Men till slut åkte hon ändå till sjukhuset. Vikarien utan körkort blev ansvarig för 352 larmkunder. Till slut beordrade arbetsgivaren en anställd som redan hade jobbat under dagen att åka ut.

Det blev droppen för Nina Rantanen – som gjorde en Lex Sarah-anmälan. Hon tycker att kommunen måste ta personalkrisen på större allvar. Ett första steg vore att anställa personal i stället för att använda vikarier.

– En verksamhet kan inte hänga på en enda person. Vi kan inte gå runt och vara rädda för att bli sjuka. Den här situationen kan inte heller vara kul för våra vikarier, säger Nina Rantanen.

Nina Rantanen.

Bryter mot 11-timmars dygnsvila

Skellefteå kommun kräver att alla som jobbar på natten ska ha körkort. Trots det är det mer regel än undantag att vikarier saknar både körkort och rätt kompetens, enligt Nina Rantanen.

Det gäller även faktumet att undersköterskor – som redan jobbat under dagen – beordras in under kvällar och nätter – för att rädda bemanningen. Det bryter mot EU:s arbetstidsdirektiv om 11-timmars dygnsvila.

Hon får medhåll av Malin Andersson, facklig företrädare på Kommunal lokalt. Hon säger att det är kommunens ansvar att bemanningen fungerar.

– Vi har fått till oss att det är mycket övertid och att 11 timmars dygnsvila inte alltid följs. Då får vi svaret från arbetsgivaren att det inte finns vikarier, men problemet är att ordinarie personal inte får återhämtning. Det kommer sluta med att folk blir sjukskrivna, säger Malin Andersson.

Under det första halvåret 2024 har hemtjänstpersonalen i Skellefteå jobbat 8 178 timmar i övertid, enligt uppgifter från kommunen. Samma siffra för hela 2023 är 12 003 timmar i övertid. Det motsvarar ungefär 16 timmar per anställd.

Tvingats stänga boendeplatser

Sonny Bergmark är verksamhetschef för hemtjänsten i Skellefteå. Han säger att det finns rutiner som säger att nattpersonalen alltid kan be om hjälp från äldreboendena vid akuta sjukfall. Varför det inte fungerade den här gången vet han inte.

– Normalt sett ska vi inte ha personer utan körkort eller inskolning. Den här situationen var oerhört tråkig, men vi har ett bemanningsläge i Skellefteå som gör det svårt att rekrytera. Vi är egentligen för få för att bedriva vår verksamhet, säger Sonny Bergmark.

Han tillägger att kommunen har stängt mellan 35 och 40 boendeplatser på grund av bemanningsbristen.

Blev omplacerad

Nina Rantanen var sjukskriven ungefär två veckor efter natten då hon lades in på akuten. Med hjälp av mediciner har hon blivit friskförklarad av läkare, men trots det har hennes arbetsgivare bestämt att hon ska omplaceras från natten till dagen. Kommunal har varit inkopplade, men enligt sektionen är det arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet.

Vad som har sagts på möten vet bara Nina Rantanen och hennes chefer, men enligt Nina Rantanen har hennes närmaste chef hotat med att ge en skriftlig varning för att hon åkte från jobbet till akuten. I efterhand har Nina Rantanen skrivit en intern anmälan om bemötandet.

– Jag tycker det får räcka nu, det får inte gå till så här när man försöker göra saker bättre. Nu måste det bli en förändring och ett första steg i rätt riktning är att göra en Lex Sarah-anmälan, säger hon.

Sonny Bergmark vill inte kommentera enskilda personalärenden. Dock säger han att hemtjänstpersonalen ska känna sig trygga med att kunna slå larm när de tycker att något är fel.

– Jag uppmanar och välkomnar Lex Sarah-anmälningar. Man ska absolut inte vara rädd för att göra anmälningar eller påtala arbetsmiljöproblem, säger han.

Kommunen utreder just nu den Lex Sarah-anmälan som Nina Rantanen gjorde.