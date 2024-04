Statsbidraget för omställningsstudiestödet mer än dubbelt så stort som förra året.

2024 är summan 2,84 miljarder (1,9 miljarder till privat sektor och 937,2 miljoner offentlig sektor)

2023 fanns det 1,36 miljarder kronor. (911 miljoner till privat sektor och 449 miljoner till offentlig sektor.)



Den 5 april hade det kommit 11 675 ansökningar och 10 000 av dem kom in under det första ansökningsdygnet 1 april.

Oktober 2023 kom det in 17 000 ansökningar 5000 av dem har fått svar.

Källa: CSN