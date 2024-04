Ludvika kommun har tagit fram något de kallar ett sommaravtal, som ska säkra bemanningen i äldreomsorgen i sommar. En av ingredienserna är att de undersköterskor som jobbar i centrala Ludvika men i sommar väljer att hoppa in i något av kommunens ytterområden får 20 000 kronor i veckan i bonus.

Men när Nya Ludvika Tidning skrev om bonusen hörde arbetsgivaren av sig och meddelade att det blivit fel – i själva verket rör det sig om 5 000 kronor i veckan. Summan på 20 000 var dock med i förhandlingen med Kommunal och står i förhandlingsprotokollet.

Fackliga företrädaren Anna-Lena Andersson säger att de reagerade på att det var mycket pengar, men att de blev glada för en rejäl satsning på deras medlemmar.

– Vi sa kanske att oj det var en hög summa, men kände att äntligen har man kanske sett att man behöver lägga manken till för att lösa sommaren, säger Anna-Lena Andersson.

Inte heller personalutskottet, som består av politiker, reagerade utan fastställde beslutet efter förhandlingen.

Kommunal: Kommunen borde stå för vad de lovat

Nu har arbetsgivaren hört av sig till Kommunal och vill omförhandla. Anna-Lena Andersson och hennes kollegor på sektionen ska träffa en ombudsman på avdelningen för att diskutera hur de ska agera, men hon säger att deras inställning är att arbetsgivaren borde stå för det de kommit överens om.

Det är dock inget avtal formellt, så det är oklart om Kommunal kan kräva det.

­– Vi tycker att det här är ju det ni har gått ut med och det är förhandlat. Men vi vet inte vad vi kan göra, säger Anna-Lena Andersson.

Varken Kommunal eller arbetsgivaren har fått några signaler om att någon hunnit nappa på erbjudandet om 20 000 i veckan.

Kommunens förhandlingschef Erik Hårdén säger att han inte vet hur det kunde bli fel, men konstaterar att felskrivningar kan ske.

– Vi är själva förvånade att det är så pass många som har tittat på det och att ingen har reagerat. Det är lite olyckligt, säger Erik Hårdén.

Det är inte aktuellt att hålla fast vid det man lovat, eftersom det var en felskrivning.

– Det finns inget avtal med Kommunal, utan det är en ensidig sommarbonus. Om det har skett ett misstag så måste man kunna omförhandla.

Anna-Lena Andersson.

Sjuksköterskor får mer för flyttad semester

Det finns även andra delar i det så kallade sommaravtalet som Kommunal anser borde vara generösare mot medlemmarna.

De undersköterskor som flyttar sin semester får 5 000 kronor per vecka, medan de sjuksköterskor som gör detsamma får 20 000 per vecka under max två veckor.

Anna-Lena Andersson säger att de har förståelse för att sjuksköterskorna får lite mer eftersom de har högre löner och det är svårt att få tag på sjuksköterskor, men att skillnaden är för stor.

– Det är stort behov av undersköterskor också och då borde man betala mer. Vi tyckte också att man skulle få lite extra semesterdagar som man kan ta ut senare, man har ju ändå ställt upp för att verksamheten ska fungera under sommaren också.

Anna-Lena Andersson säger att det är tufft för undersköterskorna som jobbar under sommaren eftersom det är färre som har delegering, så ett tungt ansvar faller på dem som har det.

En annan del i sommaravtalet är att de timvikarier som jobbar åtta veckor i sträck i sommar får 9 000 kronor i bonus.