Vi har länge skrikit om mer folk, högre lön, bättre arbetstider och arbetsmiljö. Men politikerna har vägrat lyssna och nu står vi här, snart helt utan personal.

Sveriges äldrevård går på knäna. Här i Skellefteå kommun har de tvingats stänga flera avdelningar på flera vård- och omsorgsboenden på grund av att ingen längre vill jobba i vården. Det är jättemånga som slutat och inga nya som söker tjänst i vården längre.

Äldreboenden finns – men inte personal

Det stämmer inte att det är vårdtagarnas egna val att bo kvar hemma längre. Många gamla väntar i kö på att få flytta in på ett boende. De tvingas till och med stanna kvar på lasarettet längre än de borde på grund av att det inte finns personal som tar emot på boenden. Platser finns det – det är personalen som saknas.

De som bor på vård- och omsorgsboende nu är så sjuka när de kommer in till oss att det blir en kort stund de kan bo här.

De flesta är jättedementa och går inte lämna ens för en stund. För då kan någon ha kissat i ett hörn eller dragit en annan vårdtagare i armen, möblerat om eller dragit ner gardinen.

Det krävs utbildning

Vi kan inte ha outbildat folk i vården längre. Alla måste kunna flytande svenska och vara utbildade undersköterskor för att klara av detta jobb. Det krävs att du ska veta om någon är palliativ och inte bara ligger och vilar. Du måste kunna se människor och kunna ändra dig efter varje vårdtagare. Ha fingertoppskänsla.

Kommer vi att få vår semester? Det finns ju inga vikarier som vill jobba hos oss under sommaren.

Vi behöver högre ob på helger, mindre helgjobb, högre löner med tanke på allt jobb vi gör. Bättre arbetsmiljö och fler utbildade undersköterskor. Höj bemanningen och för guds skull, ta bort de delade turerna. Och då ska vi inte behöva jobba en till helg utan mer folk ska in.

Det går inte spara i vården. Det måste få kosta.

Politikerna vill inte se verkligheten

Sen tänker man ju alltid på hur nästa sommar ska bli. Kommer vi att få vår semester? Det finns ju inga vikarier som vill jobba hos oss under sommaren.

Förra sommaren fattades det massor av vikarier så Skellefteå kommun fick köpa in 30 hyrundersköterskor á 50 000 kronor i lön per månad. Plus betald bostad och plus en resa hem. Det känns inte så kul för oss som går här och sliter varje dag året runt för en mycket lägre lön än så.

Allt är som vanligt, alla politiker stoppar huvudet i sanden och vill inte se verkligheten.

Var är satsningarna?

Men nu tänker dom rädda situationen – tror dom – genom att ta in outbildat folk som ska städa, tvätta och sköta köket. Det löser ingenting! De sysslorna tar nästan ingen tid. De vi behöver är fler utbildade undersköterskor som ska hjälpa oss med våra svårt sjuka vårdtagare.

Var är lösningarna? Var är idéerna om hur äldrevården ska kunna upprätthållas framöver? Var är satsningarna på att behålla oss undersköterskor, som också skulle göra att andra kan tänka sig en framtid i yrket?

Ni kan inte vänta längre.