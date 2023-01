Arne Wester har inte anat något alls när Kommunalarbetaren dyker upp på gymnasiesärskolan i Kungälv där han arbetar som skolvärd. Kolleger gratulerar och ett par elever är lika överraskade som Arne själv.

– Men du kan ju inte vinna 15 000! Vad har du gjort? frågar en kille.

När nyheten sjunkit in kan Arne slappna av och visar vår fotograf att han har en riktig teaterapa i sig. Vilket leder oss in på hans vinnarnovell ”Hur gör vi med raster?” som påminner om ett absurt teaterstycke och för tanken till dramatikern Samuel Beckett. Arnes novell är skriven enbart som ett samtal och personerna kallas A, B, C och chef. Texten handlar om att få ihop arbetsdagen – när en medarbetare behövs på två avdelningar samtidigt.

Arne skrev novellen i frustration efter ett möte på jobbet, men situationen han skriver om är inte tagen direkt ur verkligheten. Han har skrivit novellen så att många som arbetar i välfärden kan känna igen sig och han understryker att hans egen arbetsplats är väldigt bra.

– Jag ville hålla borta personer och platser, det skulle kunna vara vilken arbetsplats som helst. Och jag tycker om att läsa konversationer, då bygger läsaren sin egen bild.

Jobbat i skolan i 20 år

Välkommet vinterljus väller in i den stora biblioteksbyggnaden med enorma fönster, här samlas gymnasieskola, kafé, kulturhus och stadsbibliotek och därmed olika åldrar. En farbror läser tidningen i en hög fåtölj, ett gäng ungdomar fikar vid borden.

Arne Wester trivs i skolan. I 20 år har han jobbat på Trekungagymnasiet, främst som elevassistent och numera kallas han skolvärd. Han möter eleverna utanför lektionstid och bygger relationer till dem. Det är både lattjo lajban och allvar, säger han.

Arne Wester.

Några elever vet att Arne skriver och tycker att det är inspirerande. Skrivandet är en stor del av Arnes liv. Han skriver på bussen, på barnens träning eller innan han somnar. Ofta skriver han för hand; små utkast på lappar som han sedan skriver ihop i ett kollegieblock. I datorn skriver han in texten, printar ut, redigerar och så in i datorn igen.

Arne Wester var med i vår förra novellbok ”Det här får de inte på banken” och därefter har han gett ut egna böcker: kortromanen ”Vem är jag att stanna?” (som KA intervjuat honom om här) och novellsamlingen ”Vid en väg”. Nästa höst kommer en ny roman med titeln ”Ögonblick”.

Intresserar sig för människors reaktioner

Idéerna hämtar han från verkligheten och det vardagsnära. Arne är intresserad av det absurda i tillvaron som samtidigt är alldeles sant. Texterna kan utspela sig på arbetsplatser men den gemensamma nämnaren är människor.

– Jag intresserar mig för hur människor reagerar. Varför står en granne bakom gardinen och tittar? Jag skildrar men jag har inga svar.

Vad ska du göra med prispengarna på 15 000 kronor?

– Ingen aning. Jag funderar på att köpa en ny dator för jag har en gammal laptop.