Att knappt våga dricka något under en arbetsdag. Att under lika lång tid inte kunna byta mensskydd. Att behöva rusa in bakom en buske för att kissa, eller att göra det snabbt i skydd av en bildörr.

Att gå på toaletten när man jobbar borde vara en självklarhet. Men för fyra av tio kommunalare som jobbar inom hemtjänsten eller är barnskötare har svårt att hinna gå på toaletten. Varje arbetsdag. Och bussförare har strejkat för rätten till pauser som ger tid för toabesök.

”Drick för fan inte mer än en kopp kaffe. Du vet inte när du får gå på toaletten nästa gång.” Det berättar Isabelle Billstein, tidigare i hemtjänsten och som idag arbetar som personlig assistent, för KA:s reportrar Johan Erlandsson och Raffaella Lindström som den här veckan tittar närmare på hur pressade scheman gör det svårt att hinna gå på toaletten.

Läs deras genomgång här. Då får du också tips om vad du har rätt till när det gäller pauser och hur man kan kräva en förändring om det står illa till på din arbetsplats.