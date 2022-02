Ungefär tre kilometer. Avståndet mellan Årstaskolan och Enskedeskolan i Stockholm är inte större än så, men när det gäller hur mycket medarbetare betalar för att äta på jobbet är skillnaden större.

I Årstaskolan betalar personalen cirka 300 kronor i månaden i måltidsavgift. Men på Enskedeskolan är maten gratis för alla anställda.

– Jag tycker att det ska vara lika överallt. Om man jobbar i ett område där det är gratis, och en annan betalar hundralappar varje månad, känns det märkligt, säger Berit Sundell, facklig representant på Kommunals sektion skola-service, och i grunden köksbiträde.

Peter Stenfors, kock.

Å andra sidan är det ingen rekordhög summa pengar, tycker Peter Stenfors. Han är skyddsombud och jobbar som kock på Årstaskolan. Dessutom tycker han att det är viktigt att personalen äter av maten som de själva tillagar.

– Det har fungerat på det sättet sedan jag började för mer än tio år sedan, så jag har aldrig tyckt att det är konstigt. Det skulle bli dyrare och krångligare att äta ute eller ta med en matlåda, säger Peter Stenfors.

Ska förmånsbeskattas

Varför kostnaden skiljer sig åt mellan olika arbetsplatser har flera anledningar. Först och främst har vissa kommuner en gemensam policy för vad det ska kosta medan andra låter varje skola bestämma själv. Om det är det sistnämnda påverkas avgiften av skolans budget.

Men oavsett vad är huvudregeln att den som får mat av sin arbetsgivare ska förmånsbeskattas. Det konstaterar Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

– Mat är ett av de mest nödvändiga behov vi har och om arbetsgivaren står för det ska det förmånsbeskattas, säger hon.

100 kronor per dag

Hur mycket som beskattas beror på vilken typ av måltid du får (se faktaruta längre ned). Den som till exempel får fri lunch beskattas 100 kronor per dag, men det finns undantag.

Ett exempel är barnskötare och andra som äter tillsammans med barnen. Orsaken är att det räknas som en del av deras pedagogiska arbete. Men det finns ingen lag som kräver att pedagogisk lunch ska vara gratis, enligt Pia Blank Thörnroos. Det rör sig snarare om en tradition som har levt vidare.

Så mycket beskattas måltiden på jobbet Om du fått en måltid som inte är skattefri ska du beskattas för förmånen. Helt fri kost (minst tre måltider): 250 kronor per dag

Fri lunch eller middag: 100 kronor per dag

Fri frukost: 50 kronor per dag Övrigt: Mindre saker, såsom frukt eller kaffe, är skattefritt. Källa: Skatteverket Läs mer

Skillnad mellan privat och kommunalt

Det finns även skillnader mellan kommunala och privata arbetsplatser. Kommunal har ett kollektivavtal med branschorganisationen Visita, som representerar mer än 8 000 arbetsplatser i landet.

I kollektivavtalet står det att medarbetare betalar en måltidsavgift när de äter. Just nu är det 48 kronor per dag som gäller, men i slutet av augusti i år väntas beloppet höjas till 50 kronor per dag.