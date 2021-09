Sättragården i Hagfors är ett av de äldreboenden som drabbats av covidutbrott nu i september. I personalen smittades 15 personer och 13 boende varav tre avlidit. Detta enligt Hagfors kommun som också uppger att alla var dubbelvaccinerade. Smittan på Sättragråden ses som ett klusterutbrott, samhällsspridningen i Hagfors är låg.

Vad tycker du om att restriktionerna lyfts 29 september?

– Det är ett hån mot vårdpersonalen. Nu har vi det inte värst på äldreboenden, utan jag tänker på de som jobbar på intensiven och har dem som är absolut sjukast. Det är ju hemskt och har vi nu lika många som vi hade i fjol på i iva. Vad händer nu om de öppnar upp? Blir det fler? Den oron kan jag höra att det pratas om, säger Nina Johansson, undersköterska och skyddsombud på Sättragården.

Hon fasar för hur det blir efter den 29 september då Färjestadsbussen ska fyllas för att köra ner till Karlstad och se hockeylaget på hemmaarenan.

– 8 000 i publiken är helt okej. Då tänker man, hur många stackare kommer att bli sjuka där?

Nina Johansson säger att alla hon känner är kritiska till att restriktionerna släpps. Både hon och arbetskamraterna isolerar sig när de inte är på jobbet.

– Vi träffar ju knappt våra barn just nu, vi går knappt och handlar. Vi är ju inte ute i samhället och springer eftersom vi vet att vi jobbar med det vi gör. Jag fick ett telefonsamtal från min frisörska i går, jag skulle klippa mig, och jag fick återbud, hon vill inte att jag kommer dit, säger hon.

”Ångest att inte veta om det kommer att bli högre belastning”

Viktoria Sandström, är undersköterska och jobbar på iva på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Viktoria Sandström.

Vad tycker du om att restriktionerna lyfts 29 september?

– Det är blandade känslor. Spontant skulle jag ju vilja att vi alla kunde gå tillbaka till det normala och att pandemin inte fanns. Att vi kunde säga nu är det över. Men så är det ju inte. Det är smitta i samhället och jag känner både oro och irritation för vad som ska hända privat och på jobbet.

Hur hade du velat ha det?

– Jag hade velat att det skulle vara fortsatta restriktioner. De kunde kanske lättat på vissa, men inte gå tillbaka helt till det normala. Covid finns ju fortfarande.

När skulle du velat att restriktionerna släpps?

– Först och främst hoppas jag att alla vaccinerar sig och när alla är vaccinerade, då kan man släppa på restriktionerna. Man får vänta tills man ser att smittspridningen minskar. Just nu ökar den fortfarande.

Kommer lättnaderna att påverka dig i jobbet?

– Det är ett stresspåslag och en ångest att inte veta om det kommer att bli högre belastning eller om vi inte kommer att märka av det alls. Vi har ingen inlagd som har covid-19 just nu. Men kommer det att börja om igen? Det går inte att förbereda sig mentalt. Vi vet ju inte från dag till dag eller timme till timme hur det ska bli. När vi kommer till jobbet vet vi inte om det kommer in någon covidsjuk under passet. Gemene man förstår inte hur påfrestande det är. Man påverkas av att se så många gå bort. Vi som arbetar på iva är vana vid att det ibland är lugnt och ibland kaos men det är annorlunda med covid och tyngre när man arbetar med skyddsutrustning hela tiden.

Hur tror du att det ökade trycket på sjukvården kan se ut?

– Vet inte faktiskt och det är det ingen som gör. Och man har ju aldrig vetat. Det har hela tiden varit gissningar om att nu kommer en andra eller tredje våg. Det är en del av oron.

Hur blir det med skyddsutrustning efter 29 september?

– Vi har fortsatt kontinuerligt bärande av munskydd i vårt arbete och det har vi framöver. Det är munskydd på hela dagen. Och så har vi våra personliga skyddsmasker redo i skåpen.

Är du rädd att smittspridningen ska öka?

– Ja, det är jag. Och det är som sagt mest för jobbet, men jag vill inte ha en smittspridning överlag heller.

”Om någon månad eller efter nyår kanske det exploderar”

Katarina Andersson är lokalvårdare på Norrtälje sjukhus.

Katarina Andersson.

Vad tycker du om att restriktionerna lyfts 29 september?

– Jag tycker att det är helt galet och jag är rädd att det kan bli tufft för vården igen. Folk kommer att springa omkring som yra höns. Det känns inte som rätt läge när det visar sig att äldre blir smittade på äldreboenden på nytt och det fortfarande är folk som inte är vaccinerade. Jag frågade mina kolleger på rasten i dag vad de tänkte och ingen tycker att det är okej att restriktionerna försvinner. Det är svårt att förstå hur myndigheterna tänker.

Hur hade du velat ha det?

– Jag tycker att restriktionerna hade kunnat ligga kvar som de varit nu, och att de väntat till efter nyår för att se hur pandemin utvecklas. Vi ser nu att många skolelever insjuknar, och de drar ju hem smittan till sina familjer. Jag tycker att ett vaccinpass hade varit bra så att de som är vaccinerade kan göra saker.

Kommer lättnaderna att påverka dig i jobbet?

– Just nu påverkar det inte särskilt mycket. Men däremot, om någon månad eller efter nyår kanske det exploderar och blir tyngre igen. Nu har vi haft väldigt lite covidsmitta ett tag och vi vill inte tillbaka till hur det var.

Hur blir det med skyddsutrustning efter 29 september?

– I dag har vi skyddsutrustning: munskydd, visir, handskar och förkläde. Vi kan välja om vi vill ha munskydd eller visir och om vi kan hålla tvåmetersregeln behöver vi inte ha det. Jag vet inte vad som händer efter 29 september, vi kör efter de direktiv som regionen bestämmer men vi vet inget ännu.

Är du rädd att smittspridningen ska öka?

– Min man är riskgrupp och även om han är vaccinerad tänker man på det hela tiden. Vi gör inte så mycket och umgås med en liten krets. Det är begränsat, men får väl vara så ett tag framöver. Det blir en vardag i det också. Jag förstår inte att det ska vara viktigare att kunna gå på fotbollsmatcher än att vara försiktig så att inte människor dör.

”Restriktionerna hade kunnat ligga kvar som de varit nu”

Ayhan Mehmet jobbar som ambulanssjukvårdare och är huvudskyddsombud på Samariten ambulans i Sollentuna.

Ayhan Mehmet.

Vad tycker du om att restriktionerna lyfts 29 september?

– Samtidigt som jag tror att vi är ganska bra förberedda efter ett och ett halvt år med pandemin tycker jag att det är lite för snabbt. Jag tror att det kommer att påverka mitt arbete och att vi kommer att se ett ökat tryck på vården.

Hur tror du att det kommer att påverka dig på jobbet?

– Vi skyddsombud har legat på om att det behövs en ny riskanalys när vi får veta vad som verkligen gäller. Vi har ännu inte någon riktig klarhet i vilka beslut som gäller för oss från den 29:e och innan dess fortsätter vi som förut. Vi har flaggat för att vi vill fortsätta med munskydd och enklare förkläden vid patientkontakt och arbetsgivaren är positiv till det.

Är du rädd att smittspridningen ska öka?

– I andra delar av världen har det ju blivit extra smittspridning när de plockat bort restriktioner. Å andra sidan har vi många som är vaccinerade nu. Det kan slå till och bli en fjärde våg men det kan också bli så att vardagen kommer tillbaka. Vi kan bara gissa. Men vi befarar att det finns risk för en fjärde våg med belastning på sjukvården. Många inom sjukvården misstänker att det kan bli en riktig smäll.

Hur tror du att det ökade trycket på sjukvården kan se ut?

– Alla som söker vård kanske inte behöver läggas in men nu har folk inte mött några bakterier alls så vanliga förkylningar kan bli svårare förkylningar och många kommer att söka sig till sjukvården för hjälp. Man är rädd att man har covid även om det bara är en kraftigare förkylning.

Hur önskar du att restriktionerna såg ut?

– En viss lättnad hade varit bra. Men jag tror att lättnaderna borde göras mer stegvis, som man gjort tidigare och som man gjorde när man införde dem.