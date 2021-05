”Kneg – sex filmer om arbete” heter satsningen som finns att se på SVT Play från 1 maj. Filmerna visas också i SVT2 uppdelat på två söndagar, 16 maj och 23 maj.

Förutom ”Arbete åt alla!”, ”Äntligen måndag” och ”All shall be well” visas ”Min älskade trucker” av My Sandström (en kärlekshistoria om Emma och Daniel som träffas via en dejtningsapp), ”Blåbärskrisen” av Ellen Fiske (om ett bärföretag som saknar thailändska bärplockare på grund av pandemin) och ”Nypremiären” av David Aronowitsch och Ahmed Abdullahi (om Orionteatern i Stockholm som planerar för öppning efter pandemin).