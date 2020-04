– Vi är väldigt oroliga över vilka konsekvenser det här kommer att få. Inom intensivvården på Karolinska så hade vi redan innan covid-19-smittan problem med underbemanning och att man jobbat otroligt mycket övertid, säger Catharina Häggbom, sektionsordförande vid Kommunal på Universitetssjukhuset.

Avtalet gäller all intensivvårdsverksamhet inom Region Stockholm, inklusive Norrtälje sjukhus som ligger under Tio Hundra och Capio S:t Görans sjukhus. Men exakt hur många av Kommunals medlemmar som kommer att omfattas är oklart. Region Stockholms HR-avdelning svarar i ett mejl att det är omöjligt att säga något antal i dagsläget.

– Det kan ju komma att omfatta alla Kommunals medlemmar som jobbar inom intensivvården i princip. Jag skulle gissa att alla som arbetsgivaren kan använda avtalet för kommer de att använda det för, säger Catharina Häggbom.

SKR fick igår kväll in Region Stockholms begäran att aktivera krislägesavtalet och fattade beslut idag på förmiddagen. Avtalet innebär kraftigt höjda ersättningar men också mer flexibilitet för arbetsgivaren att styra över arbetstiden. Arbetstidslagen sätts till exempel helt ur spel.

– Medlemmarna får mer pengar i plånboken men hur kommer de må efter ett antal veckor med de här arbetstiderna? Arbetsgivaren får i princip frikort att leda och fördela arbetet hur som helst, säger Catharina Häggbom.

Så här motiverar SKR att man beslutat aktivera avtalet:

– Region Stockholm har uttömt alla befintliga möjligheter att säkra sin bemanning i intensivvården. Därför väljer vi att aktivera avtalet med omedelbar verkan, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på SKR.

SKR uppmanar samtidigt arbetsgivarna att hitta mer långsiktiga lösningar:

– Det är inte ett alternativ att gå på krislägesavtalets villkor för samma personal under lång tid. Då riskerar man att bli sjuk. Man kan inte jobba så mycket. Därför är det viktigt att man också samtidigt jobbar med bemanningen och stärker upp bemanningen, säger Jeanette Hedberg.

Nyanställningar till intensivvården går rakt in krislägesavtalets villkor i fyraveckorsanställningar, som kan förlängas.

Finns det någon tidsgräns för avtalet?

– Krislägesavtalet gäller till dess att man bestämt att det ska avaktiveras. Och det är när krisläget har upphört och man ser att man kan återgå till normalläge, säger Jeanette Hedberg.

Avtalet innebär i korthet att det arbetstidsmåttet blir 48 timmar/vecka. Förutom månadslön eller timlön utgår en krisersättning på 120 procent av lönen per timme, sammantaget blir det 220 procent per timme. Vid övertid, utöver de 48 timmarna, som i avtalet benämns särskild nödfallsövertid, höjs krisersättningen till 150 procent av lönen per timme och ger då sammantaget 250 procent per timme.

I landets näst största region, Västragötalandsregionen, är det ännu inte aktuellt att begära att avtalet aktiveras.

– Det finns ingen anledning till våldsamheter. Personalen är inte överbelastad just nu, avdelningarna är inte nedtyngda, sade regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M), vid en pressträff på fredagen.

Vänsterpartiet vill att avtalet ska omfatta all personal på akutsjukhusen i Stockholm.

– Vi vill att krislägesavtalet ska gälla för alla anställda inom akutsjukvården eftersom det är ett mycket ansträngt läge. Personalen på IVA arbetar under extrema villkor så vi är glada att de nu får extra betalt, säger Jonas Lindberg, sjukvårdspolitisk talesperson för Vänsterpartiet i Region Stockholm i ett pressmeddelande.