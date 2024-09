Artikeln i korthet Efter en kompromiss om dispenskrav kring dygnsjobb skulle göra det enklare att får jobba dygnspass.

Arbetstidsnämnden har dock främst godkänt dispens för dygnspass på helgen.

Brandmannen Marcus Aronsson är kritisk till att andra fackförbund än Kommunal är med och bestämmer om brandmännens scheman. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy här. Visa mer

Kommunal vann inte hela striden i våras om dispenskrav kring att schemalägga dygnsjobb, i stället blev det en kompromiss där dispensförfarandet blev kvar men att det ändå skulle bli lättare att få till dygnspass.

Brandmän runtom i landet jublade inte direkt, men såg ändå fram emot en mer generös schemaläggning.

Under sensommaren har Arbetstidsnämnden kommit med sina första beslut efter nya avtalet. Där kan läsas att majoriteten av de sökande räddningstjänsterna endast får dispens för dygnspass på helger, svårare är det med vardagar och för utbildning samt övning.

Ja till dygnspasss

Nytt sedan det nya avtalet är att det nu framgår i besluten att Kommunal är det enda medverkande fackförbundet som har velat godkänna dispensansökan i sin helhet.

– Det är ett antal ärenden som hanteras i nämnden och det är flera fackliga parter som sitter i nämnden. Ibland har vi en samsyn och ibland har vi inte en samsyn och det meddelar vi också i protokollet när vi har avvikande uppfattning. I övrigt vill jag inte kommentera nämndens arbete mer i detalj än så, säger Johan Ingelskog, avtalssekreterare på Kommunal.

Marcus Aronsson, brandman vid Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund, å sin sida, anser att Arbetstidsnämnden i Stockholm inte har den kunskap och insikt som behövs, att besluten bör fattas lokalt.

– Vi har jättestora problem med schemaläggning. Det tar otroligt mycket tid att få ihop verksamheten överhuvudtaget.

Ansökningarna söks för all personal

Dispensansökningarna har alltid sökts för samtlig personal samtidigt, tillägger han, det vill säga för både insatsledare, brandmän och vakthavande befäl med flera.

Han har nu framfört till sin arbetsgivare att de framöver bör ansöka endast för brandmännen då övriga fackförbund då inte skulle delta i beslutsfattningen när ärendet inte gäller deras medlemmar.

– Konsekvent har de röstat likadant som SKR har gjort i dispensansökningarna, så de sänker ju våra och sina medlemmars dispensansökningar, Marcus Aronsson.

Under sommaren har han varit med och samlat in cirka 2 000 namnunderskrifter för att kräva förändring. Nu hoppas han att Kommunal framför deras krav till SKR gällande arbetstidsutredningen som pågår och som ska vara klar i november och under avtalsrörelsen 2025.