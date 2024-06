Inför två avtalsrörelser har jag och mina kollegor träffats hemma i mitt uterum för att skriva avtalsförslag. Vi har samlats för att vi vill vara med och påverka kollektivavtalet och för att det är så mycket enklare och roligare att göra det tillsammans.

Alla som är medlemmar i Kommunal har möjlighet att lämna in förslag på förändringar i sitt kollektivavtal, så kallade avtalsförslag. Du kan skriva tillsammans med arbetskamrater eller lämna egna förslag till vad som behöver förbättras.

Det är inte alls svårt

Men det är ju svårt, kanske du tänker. Nej, faktiskt inte. Det som behövs är en skön plats att vara på, en god fika, engagerade kollegor och stöd från fackliga företrädare. Hitta en sak du och dina kolleger vill ha in i ert avtal. Med äkta engagemang och stöd från dem med kunskap är det inte svårt.

Vårt gäng började med att vi vill få in att en ska få vara ledig med betalning när en fyller 50 respektive 60 år. Sen vill vi ha högre ob-tillägg, och på den vägen är det.



Första gången skrev vi 13 förslag, denna gång blir det nog närmare 20. Till hjälp har jag bjudit in både sektionsföreträdare som kan det här med avtalsskrivning och ansvarig ombudsman för privatanställda medlemmar.

Om vi inte skriver förslag på det som är viktigt för oss lämnar vi över innehållet till andra som tvingas gissa och anta. Vill vi driva våra frågor så måste vi engagera oss.

Det är kul att snickesnacka, fika och dricka kaffe med kollegorna och det är därför som avtalsskrivningen blir så prestigelös och kul. Första gången vi träffades var det lite trevande, men nu har vi fått in tänket och då går det så mycket lättare.



Vilka du bjuder in är upp till dig. Denna gång bjöd jag också in medlemmar från fyra andra arbetsplatser som omfattas av samma kollektivavtal. Ju fler som skickar förslag i samma fråga desto större tyngd blir det.

Fika och bestäm vad ni vill förändra

Jag tänker att vem annars vet vad vi behöver i vårt avtal? Om vi inte skriver förslag på det som är viktigt för oss lämnar vi över innehållet till andra som tvingas gissa och anta. Vill vi driva våra frågor så måste vi engagera oss.



Att tro eller hoppas på att någon annan ska göra det är ingen hållbar väg. Den där nånannanismen måste vi avskaffa tycker jag. För vi vet ju vem nån annan är, oftast ingen.

Vi lär oss genom att göra. Jag har med lite erfarenhet i ryggsäcken lärt mig att ett litet ord kan göra hela skillnaden. Som att ordet ”bör” med fördel byts ut till ordet ”ska”, eftersom bör inte betyder någonting i verkligheten.

Bjud in dina kollegor

En annan del i avtalsrörelsen är att ställa frågan om medlemskap på arbetsplatsen, ju fler medlemmar desto större möjlighet att få igenom våra förslag.



Nu tänker kanske du att, ja men flera av mina kollegor är inte medlemmar men får ändå allt i avtalet. Ja, så är det, men om alla skulle gå ur, vad har vi då? 25 semesterdagar och ingen lön. Lönen är ju inte lagstadgad, tack och lov, utan styrs helt av kollektivavtalet.

Så bjud in dina kollegor, ta hjälp av fackliga företrädare och/eller ombudsman, fika och bestäm vad ni vill förändra. Förslagen lämnar du på Mina sidor, kommunal.se. Du kan kontakta din sektion om du behöver hjälp. Alla förslag läses igenom och sammanställs.



Avtalsförslag kan du som medlem skicka in närsomhelst.

Mina fem bästa tips är: