När kravet på skyddad yrkestitel infördes i somras blev det rusning. Bara under den första helgen kom det in närmare 15 000 ansökningar. Ansökningarna har fortsatt strömma in sedan dess och är nu över 80 000 stycken.

– Det är fler än vi hade trott, säger Salvador Cerda.

En klar majoritet av de som sökt har fått rätt att använda titeln undersköterska. Men det gäller inte alla. 2 000 personer nekas rätten till titeln.

– Det är ganska vanligt att de som fått avslag inte skickat in tillräckligt med underlag.

Kan den som söker göra något för att undvika det?

– Ja, det bästa är om de skickar in alla betyg och alla intyg de har. Då kan vi välja ut vilka kurser som kan räknas in.

Ansökningar från andra gymnasieprogram

Det är inte ovanligt att handläggare kommer på att det finns betyg som kan räknas in som den sökande själv inte tänkt på.

– Häromdagen hade vi en sökande som hade läst barn- och fritidsprogrammet som kunde tillgodoräkna sig poäng därifrån, säger han.



Det var möjligt för att på den skolan läste de eleverna delvis läste samma kurser som vård- och omsorgsprogrammet.

Vad krävs för att få bevis om skyddad yrkestitel? 1240 gymnasiepoäng i ämnen eller kurser i vård- och omsorg.

80 gymnasiepoäng i det svenska språket.

Arbetslivserfarenhet kan också räknas in. Den som var tillsvidareanställd 1 juli 2023 får använda titeln fram till 1 juli 2033 utan bevis om skyddad yrkestitel. Källa: Socialstyrelsen Läs mer

I några fall har handläggarna avslöjat personer som fuskat.

– Det görs äkthetskontroller på betygen och det har hänt att de inte stämmer. Då polisanmäler vi. Det gör vi alltid när någon förfalskar betyg.

Fuskare kan ändå få godkänt

Det är däremot inte automatiskt ett hinder för att få kalla sig undersköterska.

– Vi har ändå gett bifall om deras riktiga betyg räcker för skyddad yrkestitel. Det har hänt att någon haft underkänt i idrott och ändrat det, men det spelar inte någon roll för oss eftersom det är ett betyg som ändå inte räknas.

Salvador Cerda.

Socialstyrelsen har kritiserats för sina långa handläggningstider. Bland annat arbetade man i höstas fortfarande med sommarens ansökningar. Något som bland annat berodde på att det kom extremt många ansökningar under de första dagarna i juli då det gick att börja ansöka. Nu menar Salvador Cerda att handläggningen ska gå fortare.

– Nu är vi inne på ansökningar som gjordes i oktober.