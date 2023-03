Jag är anställd som parkarbetare, men tillbringar så gott som all min tid på jobbet med att köra större gräsklippare, grävmaskin och traktor. Inför kommande säsong står vi inför en omorganisation som betyder att jag inte alls vill köra maskin längre. Kan jag som är anställd som parkarbetare, och inte maskinförare, vägra alla uppgifter som involverar maskinkörning? Eller i alla fall vägra köra maskin 40 timmar i veckan? Och om jag nu inte kan detta, kan jag kräva en anställning som maskinförare i stället? Det är trots allt en spetskompetens som bara jag besitter på min arbetsplats, och som jag såklart vill ha betalt för.

/ Maskinförare/parkarbetare

SVAR: Din arbetsskyldighet regleras i anställningsavtalet och du har en skyldighet att utföra de arbetsuppgifter som ryms inom ramen för det. Du beskriver att du sedan tidigare tillbringar så gott som all din tid på jobbet med att köra olika former utav maskiner. Detta talar för att just dessa specifika arbetsuppgifter är inom ramen för din anställning och då kan du inte vägra dessa arbetsuppgifter. Du kan ej heller kräva en anställning som maskinförare, men eftersom du har önskemål om det så rekommenderar jag att du tar ett samtal med arbetsgivaren gällande hur omorganisationen påverkar dig. Självklart har du rätt att ta med dig någon från Kommunal på ett sådant möte.