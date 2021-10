Socialdemokraternas valberedning föreslår alltså att Tobias Baudin utses till ny partisekreterare.

Enligt TT kommer valberedningen att presentera sitt förslag inom kort. Socialdemokraterna har kallat till en pressträff klockan 15.

Formellt väljs den nya partisekreteraren vid partiets kongress i Göteborg den 3–7 november.

Tobias Baudin har varit ordförande för Kommunal i snart fem och ett halvt år. Han valdes på Kommunals kongress 2016 och efterträdde då Annelie Nordström.

Innan dess var Baudin förste vice ordförande i LO.

Tobias Baudin inledde sin fackliga karriär under sin tid som maskinist i Luleå då han år 2000 utsågs till arbetsplatsombud. Under en kort tid satt han också i kommunfullmäktige i Luleå för S. Några politiska uppdrag på nationell nivå har han inte haft tidigare.

Socialdemokraternas nuvarande partisekreterare Lena Rådström Baastad meddelade i september att hon ville lämna posten som partisekreterare.

Kommunals förbundssekreterare Malin Ragnegård är också förste vice ordförande i förbundet och ersätter Baudin som ordförande när han lämnar Kommunal, åtminstone tillfälligt. Kongressen, där val till ny ordförande sker, inleds den 31 maj nästa år. Det finns en möjlighet, enligt stadgarna, att kalla till ett extra förbundsmöte för att välja ny ordförande men frågan är om det blir så med tanke på den relativt korta tid som är kvar fram till kongressen.

Malin Ragnegård valdes in i förbundsledningen så sent som förra året. Hon började sin yrkesbana som personlig assistent och har jobbat fackligt i Dalarna under många år. Innan hon blev förbundssekreterare var hon avdelningsordförande i Kommunal Bergslagen.

Kommunalarbetaren har sökt Tobias Baudin för en kommentar, men han lämnar inga kommentarer i nuläget.