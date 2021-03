– Man blir glad av att det finns så mycket fina tankar, säger Sofi Ludvigsson, utvecklingschef inom stöd och omsorg i Mörbylånga.

Bakgrunden är regeringens budgetsatsning på att förstärka äldreomsorgen i kölvattnet på coronapandemin. Mörbylångas socialnämnd har skjutit till 4,5 miljoner kronor ur dessa medel som ska gå till förbättringar för brukarna och har bjudit in all personal att skicka in förslag.

I nästa vecka ska enhetscheferna få rösta om vilka förslag de tycker är bäst sedan tar ledningen för Stöd och Omsorg beslut. Och det har strömmat in mer idéer än vad det finns pengar till.

– Ansökningarna nu ligger på nästan 6 miljoner kronor så tyvärr kommer vi att behöva sålla lite, säger Sofi Ludvigsson.

Förutom glamorösa förslag som bubbelpool och dansbana finns idéer om utbildning för dem som jobbar med palliativ vård och tillsättande av en samordnare för certifiering av enheter inom vård av demenssjukdomar bland annat. Även resor och aktivitetsgrupper finns med bland idéerna. Ett annat förslag som sticker ut är tanken på en kör för demenssjuka och deras anhöriga.

– Har man en demenssjukdom kanske talet försvinner efter ett tag men man kanske kan sjunga och hjälpa till med olika instrument och njuta av gemenskapen och sången, säger Sofi Ludvigsson.

Enligt socialnämndens ordförande Mathias Karlsson (S) är satsningen också ett led i att man vill låta personalen få mer inflytande. Han säger till tidningen Barometern att detta är en konkret del av det nya ”tillitsbaserade styrsystem” som kommunen infört.

Kommunalarbetaren har sökt Mathias Karlsson för en kommentar.