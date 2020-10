Tommy Seyfried.

Det står 84 glas på konferensbordet inne i ett rum i Sparbankshallen i Bromölla i Skåne. Fyra personer ska smaka på 21 glas vatten var. De sätter betyg från 0 till 20 på varje vatten.

– Det är finlir, säger juryns ordförande Gunilla Hultgren Karell, till vardags vinskribent.

Några hundra meter därifrån står driftledaren, vattenverksarbetaren och kommunalaren Tommy Seyfried vid Bromöllas vattenverk. Han kan titulera sig svensk mästare i kranvatten. För senast branschorganisationen Svenskt Vatten anordnade den här tävlingen, år 2015, var det Bromöllas vatten som ansågs godast.

– Det var kul, det har blivit uppmärksammat mycket, kommunen har använt logotypen om kranvattnet i sina mejl. Men, säger han, det är ju grundvattnet, det är inte så mycket själva processen med vattnet.

För vattnet här i Bromölla kommer från brunnar 50–70 meter under jorden. Därifrån pumpas det upp till kommunens tre vattenverk. Och här står nu alltså Tommy Seyfried. Det är tidig morgon, solen har precis gått upp utanför Bromöllas största vattenverk och Tommy mäter av flödena på de olika displayerna. Sedan för han in värdena i en pärm och därefter förs värdena in i ett stort excelark i en padda som han bär med sig under dagen.

– Jag räknar ut dygnsförbrukningen och hur mycket energi det har gått åt.

Tillbaka till Sparbankshallen. Mittemot juryordföranden Gunilla Hultgren Karell sitter vinskribenten Linda Pérez. Hon doftar på vattnet i glaset, tar sedan en klunk av nummer 18.

– Det här var piggt och rent. Men lite slätstruket i sammanhanget.

Förutom Gunilla och Linda utgörs juryn av OS-simmaren Johanna Sjöberg, bördig från Bromölla, och Therese Håkansson, marknads- och kommunikationschef för det lokala bostadsbolaget Bromöllahem. De fyra går igenom vattnet i glasen flera gånger. Gunilla Hultgren Karell tar en klunk av nummer 11 och utbrister:

– Lite mineralitet! Det här var gott!

Vattnet som provas är rumstempererat.

– Då känner man smaker som inte är så goda tydligare. Kylan dämpar smaken, säger Gunilla Hultgren Karell.

Sammanlagt åker juryn runt till tio städer i Sverige, från Bromölla i söder till Kalix i norr. 104 kommuner deltar i tävlingen, något färre än förra gången tävlingen avgjordes, något som beror på corona. Vid varje sådan här regionfinal kvalificerar sig två kommuner till finalen i Stockholm i november, då 20 kommuner gör upp om slutsegern.

Tommy Seyfried är klar med morgonens jobb på Bromöllas vattenverk, nu ska han åka vidare till en mindre tryckstegringsstation i Gualöv. Men väl där får han ett larm på mobilen. Det har varit ett mindre strömavbrott i byn Nymölla, något som har gjort att också vattenverket där har slagits ut. Han sätter sig i sin stora Mitsubishi-van och kör till Nymölla.

Det här verket är betydligt äldre än det i Bromölla och ljudet är öronbedövande därinne. Tommy lyckas ändå göra sig hörd på mobiltelefonen, där han sitter på huk framför elskåpet i det gamla verket. Med hjälp av en rörläggare på andra sidan linjen lyckas han reda ut situationen och efter några minuter funkar vattenverket som det ska igen.

När det är klart sätter han sig i bilen mot Gualöv igen. Han berättar hur han hamnade i det här yrket. Han fick jobb som lärling redan för 21 år sedan.

– Jag var först på avloppssidan, sedan började jag mer med vatten. Vi är tre tekniker, sedan december 2019 är det jag som är driftledare.

Man kan känna rätt stor skillnad på om vattnet kommer från yt- eller grundvatten. Det är mer kemikalier i ytvatten. Tommy Seyfried

Arbetsgivaren heter Skåne Blekinge Vattentjänst och är ett gemensamt driftbolag som förutom Bromölla också sköter vatten och avlopp åt tre andra kommuner.

Tävlingen om det godaste kranvattnet tar han lite med ro.

– Det kan inte vara lätt att känna skillnad på vatten.

Men en skillnad kan han ändå som yrkesman märka, säger han.

– Man kan känna rätt stor skillnad på om vattnet kommer från yt- eller grundvatten. Det är mer kemikalier i ytvatten. I vissa ytvatten finns en liten klorsmak. I Bromöllas vatten finns inga kemikalier över huvud taget.

Borta i Sparbankshallen har juryn druckit upp och det är dags att meddela vilka två kommuner som gått vidare till finalen. Gunilla Hultgren Karell greppar mikrofonen inför ett fullsatt konferensrum med journalister och förväntansfulla representanter från olika vattenbolag och vattenverk.

– Det var mycket, mycket svårt och superhög kvalité genomgående. Men till final går Hässleholm och Östra Göinge.

Applåder. Och hos några, lite besvikelse. Bromöllas vatten kommer alltså inte att kunna försvara sin titel som det godaste kranvattnet i landet.

När Tommy Seyfried får veta juryns utslag verkar han dock inte så ledsen:

– Det ska ju spridas så att alla får glädje av det. Det är väl inte mycket som skiljer.

Och juryns omdöme om Bromöllas vatten är nog så tjusigt:

Friskt och klingande rent med god intensitet.