Fråga: Jag är född 1964 och fyller 61 år i höst. Jag funderar på att gå ner i arbetstid till 75 procent och ta ut den allmänna pensionen, hela eller halva, från det jag fyller 64 år. Är detta möjligt? Och förlorar man mycket på den allmänna pensionen i kronor när man går helt vid 67 år.



Susanne Wahlgren, undersköterska

Svar: Hej Susanne. Ja, det är möjligt. Du kan gå ned i deltid och ta ut allmän pension samtidigt, helt eller till 75, 50 eller 25 procent, från och med den månad du fyller 64 år. Den allmänna pensionen påverkas ytterst lite om deltidsarbetet sker ett par år innan man går i heltidspension.

Om du klarar dig på din deltidslön kan ett alternativ vara att du sparar pensionen för framtida behov och önskemål. Du kan spara på ett bankkonto, investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring med låg risk och låg avgift.

Tänk på att skatten på pension är högre fram tills det året du fyller 68 år. Skulle du bli arbetslös mellan 64 och 67 år bör du stoppa pensionsutbetalningen annans sänks ersättningen från a-kassan.

När du fyller 67 år kan den allmänna pensionen höjas om du skulle ha rätt till garantipension och inkomstpensionstillägg. Därutöver har du troligen en tjänstepension som du kan förstärka ekonomin med. Testa gärna Pensionssimulatorn på minpension.se för att se hur du kan ta ut din pension på olika sätt.

Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

Jobba 50 procent och ta ut tjänstepension?

Fråga: Jag fyller 60 i november i år. Arbetar som stödassistent inom kommunen. Jobbar i dygnet runt verksamhet. Har en önskan att jobba max två år till på 100 procent. Men vad är det bästa att göra sedan? Ta ut tjänstepension helt, eller jobba 50 procent och ta ut tjänstepension?

Monica Larsson, stödassistent

Svar: Hej Monica! Då du tidigast kan få ut allmän pension när du fyller 64 år, är utmaningen att få ihop en hållbar ekonomi under de två åren fram till dess.

Du kan inte ta ut din tjänstepension från kommunen på kortare tid än minst tio år. Om du inte har andra tjänstepensioner med andra uttagsregler så tror jag det kan bli svårt för dig att få ihop ekonomin utan andra besparingar eller en partner.



Kan vara värt att pröva att arbeta halvtid i stället och låta utbetalningen av tjänstepension vänta tills du fyller 64 år. På minpension.se kan du under fliken pensionssimulatorn testa vad pensionen blir vid olika åldrar.

Kan man vara sjukskriven och ta ut pension samtidigt?

Fråga: Är sjukskriven 100 procent sedan ett par år. Fyller 65 i april. Jobbar i äldreomsorgen. Kan jag fortsätta vara sjukskriven till jag ska fylla 67 år. Eller måste jag gå i pension vid 65?

Sanne Assarsson, undersköterska

Svar: Hej Sanne! Ja, du kan ta ut din allmänna pension samtidigt som du får sjukpenning eller sjukersättning från Försäkringskassan. Båda ersättningarna kan beviljas fram tills man fyller 67 år. Även din tjänstepension kan du ta ut. Du är inte tvungen att påbörja ditt pensionsuttag vid 65 år.

Hur ska man lösa situationen med höjd pensionsålder?

Fråga: Vi är många kommunalare som är 60 plus, vars hälsa inte orkar mer. Att då folkpensionen har höjts till 67 år har inte förbättrat vår situation.

Det skulle vara intressant att få ett svar på hur man tänkte med att lösa vår situation med höjd pensionsålder, där vi kanske tvingas med att sluta tidigare och därmed får en försämrad pension med allt av det negativa som följer av det.



Anders Malm, skolvaktmästare

Svar: Hej Anders! Folksam har under flera år uppmärksammat de problem du pekar på. Vi efterlyser en reformering av det allmänna pensionssystemet. Det som behövs är att höja pensionsrätten – den del av lönen som du tjänar in till pensionen, och pensionsavgiften – som betalas in av arbetsgivaren men också via din skatt.



Det behövs också en så kallad pensionsgas som fördelar överskottet i systemet så att pensionerna höjs, samt en modernisering av garantipensionen.

Avkastningsskatten på tjänstepensionen behöver också tas bort eller sänkas kraftigt. Sammantaget skulle detta höja pensionerna för vanliga löntagare med 3 600 kronor per månad före skatt.

För att alla ska kunna klara en höjd pensionsålder krävs insatser som förbättrar arbetsmiljön inom många branscher, samt en allmän sjukförsäkring som fångar upp dem av oss som av hälsoskäl inte klarar arbeta ända fram till de höjda åldersgränserna.

Vill gå i pension så snart som möjligt

Fråga: Jag är född 1962 och vill gå i pension så snart som det går utan att förlora för mycket pengar. Vid 63 till exempel. Hur det blir framöver, förlorar jag mycket på det totalt sett i framtiden? Jobbar i hemtjänsten, inte heltid.

Åsa Granath, undersköterska

Svar: Hej Åsa! När du fyller 63 år har du rätt att ta ut allmän pension och även din tjänstepension. Om du har deltidsarbetat under större delen av ditt yrkesliv kommer din inkomst när du fyller 67 år vara ungefär densamma oavsett om du går i pension vid 64 eller vid 67 år. Däremot kommer du ha en väsentligt lägre inkomst mellan 64 och 67 år. Från och med det året du fyller 68 år sänks skatten vilket höjer inkomst ytterligare.

Går det att fortsätta jobba då och då?

Fråga: Vad händer om jag går i pension vid 65 årsålder och fortsätter att jobba då och då? Jag är född 1962.

Sirpa Heikkinen, undersköterska



Svar: Hej Sirpa! Förutom att du får en förstärkning av din inkomst så tjänar du in till din allmänna pension.



Effekten på den sammanlagda pensionen kan däremot bli blygsam, det vill säga du kommer inte få så mycket högre pension för att du fortsätter jobba längre.



Det beror på att garantipension och inkomstpensionstillägg, som utbetalas vid 67 år och som de flesta av Kommunals medlemmar får, sänks när inkomstpensionen höjs.

Min kropp börjar säga ifrån

Fråga: Så hur ska detta gå till om man vill gå i pension tidigare? Född 1963 och min kropp börjar säga ifrån att det snart är dags att sluta jobba. Har jobbat inom vården LSS i 37 år.

Anna Landström, vårdbiträde

Svar: Hej Anna! Om du inte kan fortsätta på grund av förslitningsskador på kroppen bör du först pröva att ansöka om sjukersättning hos Försäkringskassan. Om ansökan beviljas kan du vänta med att ta ut pension tills du fyller 67 år. Därmed kan du få en högre pension än vad du skulle ha fått om du började ta ut pensionen vid 64 år.

Om du får avslag från Försäkringskassan kan det var värt att överväga att gå ned i arbetstid och från och med 64 år börja ta ut allmän pension på 25 eller 50 procent för att kompensera den lön du förlorar på att jobba deltid.



Vid 67 år kan den allmänna pensionen förväntas höjas tack vare garantipension och inkomstpensionstillägget. Året därpå när du fyller 68 får du mer i plånboken som en följd av skatten sänks.

Sjukskriven och pension

Fråga: Jag fyller 63 år i maj i år (född 1962) och är trött och sliten. Har ingen mjälte så jag får ofta infektioner och är sjukskriven då och då. Jag har även haft utmattningssymptom för något år sen.



Arbetar i hemtjänsten med minutschema och känner att hälsan försämras av all stress som vi har i jobbet. Dessutom har jag anhöriga med funktionshinder och min man är trafikskadad.



Hur skulle min ekonomi se ut ifall jag går i pension redan i sommar? Jag arbetar 84,5 procent idag. Har arbetat heltid men inte så många år, då jag har funktionshindrade numera vuxna barn.

Lisa Tryggvesson, undersköterska

Svar: Hej Lisa! Utifrån dina tuffa villkor finns det starka skäl att pröva att ansöka om sjukersättning för personer som har mindre än fem år till uppnådd riktålder (pensionsålder), vilket för din årskull är 67 år.



Om du beviljas sjukersättning kan du avvakta med att ta ut pensionen tills du fyller 67 år. Därmed kan du få en högre pension än vad du skulle ha fått vid 63 år.



Får du avslag kan det var värt att överväga att gå ned ytterligare i arbetstid och från och med i maj i år börja ta ut allmän pension på 25 eller 50 procent för att kompensera lönesänkningen.

Du kan också ta ut tjänstepension på 25 eller 50 procent.



Vid 67 år kan den allmänna pensionen förväntas höjas tack vare garantipension och inkomstpensionstillägg. Året därpå när du fyller 68 får du mer i plånboken som en följd av skatten sänks. För att få en mer detaljerad bild av din ekonomi som pensionär kan du testa pensionssimulatorn på minpension.se.

Var och hur kan jag få hjälp att ta ut pension?

Fråga: Jag är född i februari 1962 och jobbar heltid. Var och hur kan jag få hjälp med att se hur jag kan ta ut min pension? Har tänkt jobba 50 procent och ta ut 50 procent pension och ta ett år i taget och känna efter. Hur mycket får man jobba så att man inte åker på en baksmäll med restskatt?



Och vad är bäst att tänka på i uttag av pension då? Läste någonstans att något kommer att ändras nästa år? Och är det fördelaktigt att ta pension då eller bättre redan i år?

Sirpa Jatko, lokalvårdare



Svar: Hej Sirpa! Ja, varför inte pröva att använda de möjligheter som finns och göra det som passar just dig bäst. Och från och med i år kan man även stoppa och förlänga uttagstiden för sin tjänstepension. På minpension.se finns fliken pensionssimulatorn där du kan testa att laborera med olika uttagsåldrar och uttagsperioder för tjänstepensionen.



Den är inte helt enkel att använda vid första försöken, men det lönar sig att vara tålmodig. Du kan också be om hjälp av Kommunal, som har försäkringsrådgivare på varje avdelning. På kommunen kan du få gratis rådgivning av budgetrådgivare.

För att undvika restskatt kan man begära höjd skatt hos Pensionsmyndigheten, via deras hemsida eller så kallad jämkning hos Skatteverket.



Läs mer här.

Göra slut på tjänstepensionen först?

Fråga: Ska man ta tjänstepension först, och på begränsad tid, och skjuta upp allmän pension?



Satu Wahlberg, stödassistent inom LSS

Svar: Hej Satu! Är man frisk och uppnått riktåldern (pensionsåldern) som just nu är 67 år skulle jag rekommendera att man tar ut både allmän pension och tjänstepension samtidigt. Tjänstepensionen kan tas ut under kortare tid än livet ut.



En kortare uttagsperiod kan vara motiverat om man har drabbats av en allvarlig sjukdom eller om man har en tjänstepension som ger en mycket låg månadsutbetalning om den betalas ut livet ut. Tycker man att man har påbörjat sitt tjänstepensionsuttag för tidigt eller valt en för kort utbetalningsperiod kan man från och med i år ändra detta genom att kontakta sitt pensionsbolag.

Får man jobba längre?

Fråga: Jag är 60 och vill absolut INTE gå i pension. Älskar mitt jobb som kock på förskola så min fråga är – hur länge FÅR man jobba?

Anonym



Svar: Hej! Du har rätt att behålla din anställning tills du fyller 69 år, men därefter kan du fortsätta jobba om du och din arbetsgivare kommer över ens om det. När du fyller 67 år uppnår du din riktålder och då kan det vara privatekonomiskt klokt att ta ut sin allmänna pension samtidigt som man jobbar vidare.



Pensionspengarna du inte behöver sparar du i stället och det kan bli en rejäl summa som kan förgylla vardagen när du definitivt slutar att jobba. Om du har haft en genomsnittlig heltidslön under ditt yrkesliv kan du förvänta dig att få ut mellan 160 000 – 190 000 kronor per år i pension efter skatt.

Gör det någon skillnad att jobba extra?

Fråga: Jag är 64 och kommer på grund av utsliten kropp troligen att ha svårt att klara av att jobba till 67. Jag vill gå i pension innan min kropp är helt utsliten. Men jag hoppas på att kunna gå in och jobba lite på timmar även efter pensionen för att utöka kassan lite så länge jag orkar. Det säjs ju att man ökar sin pension även efter att man gått i pension om man fortsätter arbeta, men hur mycket betyder det egentligen?



Tänker mest på om det gör någon reell skillnad på slutpensionen den dag man inte orkar ”jobba extra” längre?

Lena Eriksson, 64, undersköterska i demensvården.

Svar: Hej Lena! Det är klokt att spara på kroppen. Varför inte pröva gå ned i arbetstid de kommande åren fram tills du fyller 67 år? Det ökar förutsättningarna för att kombinera heltidspension med vikariat framöver och därmed också en betydande förstärkning av din inkomst.



Det är en kombination som även höjer din pension, men sällan särskilt mycket på grund av att garantipensionen och inkomstpensionstillägget sänks när din inkomstpensions höjs.

Vill undvika högre skatt

Fråga: Är född februari 1961 och jobbar nu ca 84 procent. Har en bruttolön på cirka 30 200kr. Har nu sökt på att gå ner till 40 procent från sommaren. Har ej tänkt ta ut några pensionspengar och kanske jobba tre år till. Gör så för att slippa den höga skatten som blir på pension om jag börja att ta ut den nu. Samt låta pension öka lite.

Hur mycket förlorar jag i pension om jag går vid 67 år på att jobba endast 40 procent ?

Maud Hallnor, undersköterska

Svar: Hej Maud! Med tanke på att det endast är tre år kvar tills du fyller 67 år påverkas din allmänna pension mycket lite. Det gäller även om du har en premiebestämd tjänstepension, exempelvis AKAP-KR som de flesta anställda har inom kommuner och regioner.

Skjuter du upp pensionsuttaget till 67 år blir pensionen något högre jämfört med om du skulle ta ut exempelvis 50 procent av allmän pension och tjänstepension under de kommande tre åren för att kompensera att du får lägre lön vid en deltid på 40 procent.



Förvisso är skatten högre på pension före det året man fyller 68 år, men i ditt fall blir skatten inte särskilt hög. Om vi antar att du bor i Stockholm skulle du din lön i sommar bli 10 521 kronor efter skatt. Om du tar ut halva din allmänna pension och tjänstepension höjs din totala månadsinkomst efter skatt till omkring 15 000 kronor, vilket motsvarar en inkomstförstärkning på cirka 53 700 kronor per år. Och skatten höjs från 12 till 18 procent.

Jobba fram tills pensionen

Fråga: Jag är född september 1961 och undrar om man förlorar mycket på att gå redan i år i september eller ska man jobba ända tills jag blir pensionär på riktigt?

Carina Johansson, undersköterska inom LSS.

Svar: Hej Carina! Ja, om du har arbetat heltid merparten av ditt yrkesliv måste du räkna med att du får en lägre total pension (allmän pension och tjänstepension) livet ut om du går i heltidspension vid 64 i stället för 67 år.



För en genomsnittlig medlem i Kommunal handlar det om drygt 2 000 kronor mindre i pension per månad. Har du däremot huvudsakligen arbetat deltid och skulle ha rätt till bostadstillägg när du fyller 67 år kan skillnaden från och med då bli liten eller ingen allas.