Album: Desire, I Want To Turn Into You av Caroline Polachek

Den som är vill bli tagen av en storm gör rätt i att lyssna på amerikanska Caroline Polachek. På sitt nya album, som kommer fyra år efter debutskivan, bjuder artisten på elektronisk pop som ständigt tänjer på gränserna.

Med sina absorberande beats, och refränger som klistrar sig fast i huvudet, är det svårt att sluta lyssna när man väl har börjat spela ”I Want To Turn Into You”. Genom tolv låtar får vi följa med på en Almodóvar-inspirerad berättelse om kärleken, köttsliga begär och vad som kan jämföras med att vilja kliva in i någons själ.

Den 37-åriga artisten har själv beskrivit att verket handlar om “att lämna sig själv”. En beskrivning som passar väl in på den syntiga och romantiska popen.

Detta är varken den första eller sista gången vi kommer att få höra av Caroline Polachek. Den Londonbaserade artisten har vid flera tillfällen hyllats i internationell media för sin avantgardiska musik. Tidningen The Guardian gick så pass långt att de kallade henne för den nya generationens Kate Bush.

I en tid då framtiden känns otrygg på flera sätt (klimatkrisen, kriget i Ukraina och en stigande inflation) blir Caroline Polacheks musik en behaglig och rytmisk tillflyktsort.

Det kanske är artister som hon, som vågar måla en romantisk och manisk ljudbild, som vi behöver som mest just nu?