”Vi borde gå barfota i protest.” Det här sa Anna Harvyl under Kommunals Mötesplats för unga i december för fem månader sen. Annas uttalande ledde till en diskussion under ett grupparbete om just arbetskläder och diverse skyddsutrustning. Hur det tas för givet i vissa yrken men helt glöms bort i andra.

De flesta är vana att se byggarbetare med hjälmar eller hantverkare med stålhätta i skorna. Få tänker på övriga yrken som jobbar till fots samt de slitageskador och den ekonomiska kostnaden skor innebär för arbetstagare i landet.

Gå för skor

Några månader senare sätter vi i Kommunal Skånes Ungkommité ihop en arbetsgrupp med Anna Harvyl, och påbörjar projektet “Gå för skor”. Tanken var att vi gemensamt skulle gå barfota på första maj i protest för alla yrken som inte har arbetsskor. Vi skrev arbetsmaterial och vi i arbetsgruppen kontaktade vänner och medlemmar i Kommunal för att få med fler på tåget.

Anna Harvyl, barnskötare.

Vi har under vägens gång fått både kritik och konstruktiv kritik, men framför allt ett hurrande medhåll och engagemang, inte bara från Kommunals egna medlemmar utan också från hundratals medlemmar från flera LO-fack i sektioner och avdelningar i hela Sverige som planerar att “gå för skor” den 1 maj i sin hemort.

Bra arbetsskor kostar – och de kostar mycket

En stor del av Kommunals medlemmar arbetar i förskola och sjukvård, yrken där man jobbar till fots hela sin arbetsdag och där skor är en självklar del av jobbet. Det som inte är självklart är tillgången till skor. Att köpa arbetsskor som är anpassade för specifika årstider, ergonomiska och slittåliga kan kosta flera tusen kronor.

Ser man till exempel till barnskötare som behöver flera olika par för både inomhus och utomhusarbete i kall vinter, regnig höst och varm torr sommar, kan detta innebära en kostnad på upp till 10 000 kronor per år för bra arbetsskor. Det är inte rimligt att ett redan lågavlönat yrke ska lägga upp emot fem procent av sin årsinkomst för att kunna jobba ordentligt.

Den höga kostnaden leder till att de flesta köper billiga skor som sliter på kroppen i onödan, vilket i sin tur kan kosta mer senare i livet då risken för permanenta slitageskador kan leda till dyra sjukvårdskostnader.

Den här frågan har tagits upp flera gånger och det finns ett pågående arbete för förändring på flera olika fronter i Sverige. Men vi måste få upp frågan i samhällsdebatten, att arbetarna ska synas och att deras röster ska höras och tas seriöst i hela landet. Frågor som rör slitage på ett arbetarsamhälles kroppar ska inte vara en skrivbordsvärmare på en kommunalpolitikers skrivbord.

Vi ses barfota 1 maj

Yrkesskor borde vara en självklarhet för alla arbetare som jobbar till fots i det här landet!

Vi ses barfota eller i era sämsta arbetsskor 1 maj!