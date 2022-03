Mot patriarkatet och kommunismen

Bok: ”Fältstudier i ukrainskt sex” av Oksana Zabuzjko

Fältstudier i ukrainskt sex kom ut 2006, men utspelar sig åren efter kommunismens fall och huvudpersonen har nyss brutit upp från ett komplicerat förhållande. Det centrala temat i boken är att de ukrainska männen behandlar kvinnor så som omvärlden har behandlat Ukraina.

Hoppet står till ryssarna

Böcker: ”Mina ryska vänner. En berättelse om Putins Ryssland” av Johanna Melén och ”Sammetsdiktaturen. Motstånd och medlöpare i dagens Ryssland” av Anna-Lena Laurén.

Det hopp man kan hysa med tanke på världsläget är de ryssar som trots risken för repressalier går ut och protesterar mot kriget och mot Putinstyret.

Ryssland är inte Vladimir Putin. Inte enbart Putin i alla fall. Så hur tänker då de ”vanliga ryssarna”?

Två böcker som gavs ut förra året ger en breddad bild av det stora landet i öster, eftersom de berättar mer om de vanliga ryssarna än vad som vanligtvis ges utrymme i nyhetsrapporteringen. Det handlar om ”Mina ryska vänner. En berättelse om Putins Ryssland” av Johanna Melén och ”Sammetsdiktaturen. Motstånd och medlöpare i dagens Ryssland” av Anna-Lena Laurén.

Två böcker skrivna av två journalister som just nu rapporterar från Ryssland så gott som varje timme på dygnet i radio, tidningar och tv. Anna-Lena Lauren för Dagens Nyheter och Johanna Melén för Sveriges Radio.

Går det att blunda så länge man själv lever ett okej liv?

”Mina ryska vänner” startar 1999 med att Johanna Melén flyttar till Sankt Petersburg för att studera rysk litteratur på universitetet. Hon bor i studentkorridor med ryska studenter från hela landet och hon kommer särskilt nära Olga, Sveta och Natasja som hon håller kontakt med genom åren.

Hur de och andra vänner funderar kring den egna bekvämligheten kontra ett auktoritärt styre (går det att blunda så länge man själv lever ett okej liv?) berättas samtidigt som Putin blir president och bygger upp sitt politiska system.

Anna-Lena Lauréns ”Sammetsdiktaturen” utgår ofta från det privata och vardagliga exemplet för att sedan dra linjer till en djupare förståelse för Ryssland och dess folk.

Det kan handla om hur demokratibygget fungerar i ett land som aldrig varit en demokrati. Om ett folk som tiger tacksamma över att bli lämnade i fred och om dem som är beredda att riskera allt för att göra motstånd.

Det är galant, initierat, lärorikt (och ofta ganska roligt).

Porträtt av ett helt samhälle

Dokumentärserie: Allsvenskan – Här kommer Degen (SVT Play)

”Själv tyckte jag att det kändes som att plocka fram en gammal familjevideo på VHS. Ni vet när man känner varenda person och har hört varje anekdot tusen och en gånger förut men ändå älskar precis allt med det.”

Så skrev en rödvit supporterprofil på Twitter om den här tv-serien som följer fotbollsföreningen Degerfors IF inifrån under en minst sagt händelserik säsong. Jag som har levt med det här laget i med- och motgång (mest motgång) under 30 år känner ungefär samma sak.

Men finns här något även för den som inte bryr sig om fotboll? Ja, i delar blir programmen ett porträtt inte bara av en idrottsförening, utan av ett samhälle. En av alla dessa småorter som visserligen har sina problem, men där människor lever fina liv och hittar saker att samlas kring.

Några tv-kritiker baserade innanför tullarna i Stockholm har visst anklagat serien för att vara exotifierande. Däremot verkar nästan alla degerforsare älska den. Jag vet vilka jag litar mest på i det här sammanhanget.