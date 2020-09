Johan Ingelskog valdes med 134 röster mot Jessica P Klemetsson som fick 68 röster. Den tredje kandidaten, Elisabeth Haug, fick inga röster.

Den långa debatten före valet kom mycket att handla om vikten av erfarenhet mot behovet av förnyelse.

Lenita Granlund, som nu har lämnat som avtalssekreterare, hyllades av många för sina insatser.

Johan Ingelskog har som chef för avtalsenheten under flera år varit hennes högra hand. Flera talare i debatten sa att det känns tryggt att välja Johan Ingelskog därför att han med sin erfarenhet och kunskap kan fortsätta på den väg Kommunal har slagit in på i avtalsrörelserna under åren med Lenita Granlund.

När valet blev klart tackade en förkyld och efter debatten omtumlad Johan Ingelskog för förtroendet.

– Det är en stor utmaning. Men jag lovar att ge järnet. Nu kör vi, sa Johan Ingelskog.

Johan Ingelskog.

Till Kommunalarbetaren säger han senare att i hans ögon är avtalssekreterare i Kommunal det finaste uppdrag som går att få.

Han ser fram emot att nu ha fått ansvaret för att växla upp tempot i Kommunals avtalsrörelse.

Om några veckor träffar förbundet motparten i SKR och Sobona för en första förhandlingsträff.

Och inom kort växlar Kommunal avtalsyrkanden med de privata arbetsgivarna där förhandlingarna inleds i slutet av året.

När Johan Ingelskog nu tar över som avtalssekreterare behöver han ersättas som chef för Kommunals arbetsplats- och avtalsenhet.

– Det är ännu inte klart vem som ska ta över efter mig i den rollen. Där får vi återkomma, säger Johan Ingelskog.