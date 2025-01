Kan vi säga ifrån mot filmning från anhöriga?

Vilket regelverk gäller om anhöriga sätter upp dolda kameror som filmar och tar in ljudfiler i en omsorgstagares hem som även är min arbetsplats/arbetsmiljö? Varken omsorgstagaren själv eller vi personal har fått vetskap om detta. Vi jobbar under sekretess som röjs under filmerna samt att det är obehagligt att bli filmad när man inte vet om det.

Vad har personalen för rättigheter att säga ifrån mot filmning? Vad får vi/får vi inte göra när det gäller sekretessen?

Uppgiven uska

Kameraövervakning kan vara brottsligt

SVAR: Bild- och ljudupptagning av fysiska personer är behandling av personuppgifter som regleras av dataskyddsförordningen. För att sådan behandling ska få ske krävs bland annat att det finns en rättslig grund. Sådan rättslig grund kan vara att den som kameraövervakar har ett berättigat intresse som väger tyngre än ditt och dina kollegors intresse av integritet.

Kameraövervakningen innebär att du och dina kollegor blir närgånget övervakade när ni utför ert arbete. Min bedömning är att ert intresse av integritet väger tyngre. När det gäller omsorgstagaren innebär kameraövervakningen behandling av uppgifter om hälsa, vilket är känsliga personuppgifter. Sådan behandling är i princip förbjudenKameraövervakningen är därför inte tillåten enligt dataskyddsförordningen. I vissa fall kan övervakningen till och med vara brottslig. Den som utan lov filmar någon som befinner sig i en bostad kan dömas för kränkande fotografering till böter eller fängelse högst två år. Närgången övervakning är ett arbetsmiljöproblem och er arbetsgivare bör uppmärksammas om vad som pågår. Vänd er till ert skyddsombud som kan ta kontakt med arbetsgivaren.