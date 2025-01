Har jag rätt till heltid trots sjukskrivning?

Jag är kommunanställd och jobbar deltid. Just nu erbjuds alla på min arbetsplats heltid från och med ett datum som infaller under min sjukskrivning. Har jag rätt att få min tjänst ändrad till heltid från det datumet trots att det infaller under sjukskrivningen?

Vill ha heltid

Sjukskrivning inget skäl att neka heltid

SVAR: Att du just nu är sjukskriven är ingen anledning till att du inte skulle kunna bli erbjuden en heltidsanställning. Prata med din chef så att hen blir uppmärksammad på att du är intresserad av en heltidstjänst.