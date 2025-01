1 Skriv in dig på Arbetsförmedlingen

Första arbetslösa dagen ska du anmäla dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. Annars riskerar du missa dagar du har rätt till ersättning. Du kan nämligen bara få a-kassa från den dagen du är anmäld på Arbetsförmedlingen, det brukar också kallas att skriva in sig där.

2 Vänta inte på arbetsgivarintyg – ansök direkt!

När du har anmält dig på Arbetsförmedlingen, gå in på din a-kassas hemsida och ansök om ersättning. Du behöver inte vänta tills du har fått ihop alla arbetsgivarintyg och andra dokument som behövs.

När du ansökt hamnar du i handläggningskön, även om alla intyg inte skickats in. Det kan korta väntetiden.

3 Fyll i allt!

I ansökan måste du skriva i allt som du har gjort de senaste 13 månaderna: Jobb, föräldraledighet, sjukskrivning, arbetslöshet, studier. Missar du något kan det förlänga handläggningstiden.



Har du till exempel studerat kommer a-kassan ändå att upptäcka det och då begära in en komplettering. (OBS för att ha rätt till ersättning måste dina studier vara avslutade.)

Studier, sjukdom och föräldraledighet



Har du studerat, varit föräldraledig eller sjukskriven det senaste året kan a-kassan behöva veta vad du gjort längre tillbaka än 13 månader. Redovisa hellre för långt tillbaka i tiden än för kort.



Inget avgångsvederlag väl?

Något som ofta blir fel på ansökan om ersättning är att medlemmen svara ja på frågorna om kulturarbete, avgångsvederlag och tjänstledighet, trots att de borde svarat nej. Då kommer a-kassan be om fler uppgifter.

Är du osäker på hur du ska fylla i ansökan så finns det en instruktionsfilm på a-kassans hemsida på olika språk. Du kan välja svenska, engelska eller arabiska.

Ansökan fyller du i digitalt på a-kassans hemsida när du loggat in där.



4 Vänta inte på beslut – fyll i tidrapporten direkt!

När du skickat in din ansökan ska du fylla i din tidrapport, det som tidigare kallades kassakort, så fort du varit arbetslös i en vecka. Där fyller du i vilka dagar eller timmar du varit arbetslös.

Du ska alltså inte vänta med att fylla i tidrapporten tills du fått ett beslut. A-kassan kan inte besluta om ersättning förrän tidrapporten är ifylld.



Tidrapporten hittar du på Mina sidor, när du loggat in på a-kassans hemsida. Glöm inte att även fylla i vad du har gjort lördag och söndag.

Här finns en film om hur du fyller i tidrapporten.

Vem har rätt till a-kassa? För att få a-kassa som är baserad på din lön krävs som regel: att du varit medlem i en a-kassa i 12 månader

att du arbetat minst sex månader det senaste året, minst 60 timmar per kalendermånad. Eller att du har jobbat minst 420 timmar under 6 sammanhängande månader, med minst 40 timmar i varje kalendermånad.

att du är inskriven på Arbetsförmedlingen och söker jobb.

Har du inte hunnit vara medlem i ett år kan du ändå få ersättning men den blir lägre. Läs mer om reglerna för a-kassa här. Läs mer

5 Fixa intygen

Nu kan du kolla vad du behöver skicka in för intyg för att a-kassan ska kunna besluta om ersättning.

När du har fyllt i din ansökan på a-kassans hemsida kommer det upp en Att göra-lista på vad du ska skicka in för dokument.

Listan har tagits fram utifrån vad du har fyllt i på din ansökan, och du måste skicka in allt som står med på listan. Är det någon punkt på listan som du är osäker på, strunta inte i den utan fråga a-kassan vilka intyg du ska skicka in. Du kan skicka meddelande på Mina sidor.



I huvudsak handlar det om intyg som visar vad du har gjort de senaste 13 månaderna. Har du arbetat behöver du skicka in arbetsgivarintyg från alla arbeten du haft det senaste året.



Observera att ett arbetsgivarintyg inte är samma sak som lönespecifikation, anställningsavtal eller tjänstgöringsintyg.

Det ska vara ett arbetsgivarintyg – lönespecifikation, anställningsavtal och tjänstgöringsintyg duger inte.

6 Kolla att arbetsgivaren fyllt i rätt

Arbetsgivarintyget är ett bevis på att du har jobbat och därför har rätt till a-kassa.

Tyvärr fyller arbetsgivare ibland i fel – och här finns flera fallgropar som kan leda till längre väntan på ersättning. Kolla igenom intyget så att du undviker kompletteringar:

Stämmer timmarna med din tjänst?

En heltid brukar vara cirka 176 timmar per månad. Men en månad kanske arbetsgivaren har skrivit 130 timmar totalt för att du varit hemma med sjukt barn.

Då måste det också finnas timmar i kolumnen för frånvaro, annars kan det bli en begäran om komplettering.

Det kan också vara så att arbetsgivaren slagit ihop vanlig arbetstid med övertid, trots att övertiden ska redovisas i en egen kolumn. En person som arbetat halvtid jobbar ungefär 88 timmar per månad. Om det då står 125 timmar i arbetad tid så behöver a-kassan kontrollera vad det beror på.

Se till att arbetsgivaren fyller i arbetstid och övertid var för sig, och även frånvaro (till exempel sjukskrivning eller vård av barn.)

Arbetad tid till och med sista arbetsdagen?

Har arbetsgivaren fyllt i alla arbetade timmar till och med den sista dagen du jobbade? Om du slutar i mitten av en månad, som den 15 oktober, är ett vanligt fel att arbetsgivaren bara har tagit med de timmar du jobbat till och med sista september.

Be i så fall din arbetsgivare fylla de arbetade timmar som saknas. Annars kommer a-kassan att behöva be dig komplettera det.

Ett intyg för varje tjänst?

Se upp om du haft flera olika anställningar hos samma arbetsgivare – varje tjänst kräver nämligen ett eget arbetsgivarintyg.

Har du till exempel först jobbat 50 procent och sedan fått en tjänst på 75 procent kan arbetsgivaren inte fylla i den arbetade tiden på samma intyg.

Det bästa sättet att undvika att arbetsgivare gör fel är att be dem fylla i intyget digitalt på arbetsgivarintyg.nu

Där kommer det upp varningar om uppgifterna verkar orimliga, vilket hjälper arbetsgivaren att göra rätt.

7 Godkänn arbetsgivarintyget

Om du hittar fel i arbetsgivarintyget, kontakta ditt förra jobb och be dem rätta till det direkt.



Om arbetsgivaren har skickat in intyget digitalt, måste du gå in på Mina sidor på a-kassans hemsida och godkänna det med din e-legitimation.



Annars kan a-kassans handläggare inte se intyget, och be arbetsgivaren rätta till eventuella fel.

Du ska få ett meddelande från a-kassan när arbetsgivaren har skickat in ett intyg som du ska godkänna.



8 Är du inte medlem i en a-kassa?

Du kan ansöka om medlemskap på a-kassans hemsida samtidigt som du blir arbetslös.

Vill du inte bli medlem i Kommunals a-kassa kan du ansöka om ersättning från Alfa-kassan, som inte är bunden till något fackförbund.

Källor: Kommunals a-kassa, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, Alfa-kassan.