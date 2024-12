Artikeln i korthet Enligt två domar från EU-domstolen är det diskriminering att låta deltidsanställda få lägre ersättning än heltidsanställda när de jobbar extra.

Deltidsanställda som jobbar mycket extra går miste om flera tusenlappar varje år jämfört med om de hade haft heltidsanställning.

Undersköterskan Jocke Waldau i Boxholm är en av dem som skulle bli en vinnare om reglerna ändrades. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy här. Visa mer

Under hösten har frågan om ersättning för deltidsanställda som hoppar in och jobbar extrapass hamnat i blickfånget. I två domar från EU-domstolen klassas de olika ersättningarna för deltidsanställda och heltidsanställda, som jobbar över, som diskriminering.



Jocke Waldau som jobbar i hemtjänsten i Boxholm tycker att de är orimligt att han har lägre ersättning bara för att han är deltidsanställd.

– Det tycker jag absolut. Det är vi som jobbar 75–80 procent som hoppar in och tar extrapass. De som jobbar heltid säger att de inte orkar, säger Jocke Waldau.

Frågan om ersättning för deltidsanställda är också ett av de viktigaste avtalskraven för Kommunal och de andra LO-facken, som ingår i den så kallade LO-samordningen.

Över 10 000 på ett år

Jocke Waldau har en sysselsättningsgrad på 80 procent. I oktober jobbade han mycket extra. Både på en helg och på vardagar. Men om det sker på en lördag eller söndag, så ger det enligt avtalet mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, rätt till övertidsersättning. Det är på vardagar extrapassen ger den lägre ersättningsnivån för fyllnadstid, om inte arbetsdagen blir längre än åtta timmar.

För alla extrapass i oktober fick han totalt 5 136 kronor i övertidsersättning och ersättning för fyllnadstid. Hade han jobbat 100 procent skulle extraersättningen landat på över 6 000 kronor, före skatt.

Utslaget på ett helt år handlar det om en skillnad på över 10 000 kronor.

Det är ännu inte känt exakt hur Kommunal kommer formulera sitt avtalskrav när det gäller ersättningen för deltidsanställda den här gången. I förra avtalsrörelsen med SKR krävde man helt enkelt att ersättning för fyllnadstid skulle slopas och att deltidsanställda, precis som EU-domarna pekar på, skulle få övertidsersättning.

Billigare fråga deltidsanställda

För privatanställda på Kommunals avtal är ersättningen något lägre både för övertid och mertid men samtidigt är skillnaden mindre mellan deltidsanställda och heltidsanställda (se räkneexempel).

I dag är det alltså billigare för arbetsgivarna att fråga deltidsanställda när det fattas folk. Rent teoretiskt skulle en förändring av avtalen därmed kunna få arbetsgivarna mindre benägna att be just deltidare att hoppa in. Men att det skulle bli färre extrapass bara för att det blir dyrare för arbetsgivaren, tror Jocke Waldau är svårt att tänka sig.

– Jag jobbar 80 procent för att jag ska kunna ta och jobba extrapass. Hade jag jobbat 100 procent hade jag antagligen inte orkat, säger han.