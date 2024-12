1. Jobba aldrig gratis!

Vill ett städföretag att du ska provjobba gratis? Säg nej! Det är aldrig okej att arbeta gratis. Om ett företag ber dig att arbeta gratis är det ett tecken på att det är oseriöst.

2. Kontrollera kollektivavtalet

Innan du skriver under ett anställningskontrakt, slå en signal till ditt fackförbund. Kommunal vet om företaget har kollektivavtal, och om det varit några problem på företaget tidigare.

3. Skriftligt anställningsavtal – innan du börjar jobba!

Se till att du får ett skriftligt anställningsavtal, som du skriver under innan du börjar arbeta. I kontraktet ska det framgå hur mycket du tjänar, hur många timmar du ska arbeta, och vilket datum som lönen senast ska betalas ut.

4. Rätt företagsnamn

Kontrollera att det står rätt namn på företaget du jobbar för på anställningsavtalet. Om det står ett annat bolagsnamn ska du vara uppmärksam. Det kan vara ett tecken på att allt inte är som det ska.

5. Spara dina lönespecifikationer

Spara alltid dina lönespecifikationer och ditt anställningsavtal, då kan ditt fackförbund driva ditt ärende om du exempelvis får problem med felaktig lön. Om du får fel lön är det viktigt att du larmar facket direkt, annars riskerar du att gå miste om pengar!

6. Skriv inte under sekretessavtal med böter

Vill din arbetsgivare att du skriver under ett sekretessavtal, där du ska betala böter om du avslöjar företagshemligheter? Skriv inte under. Kontakta i stället ditt fackförbund som kan begära förhandling med företaget.

7. Jobba inte över utan ett ja från städföretaget

Städare ska arbeta enligt tidlöneprincipen – du ska arbeta i normal arbetstakt och bara göra så mycket du hinner under dina arbetstimmar. Hinner du inte med ditt städuppdrag? Då ska du fråga din arbetsgivare innan du arbetar över. Du ska aldrig jobba över utan att ha fått det godkänt av din arbetsgivare först. Skriv alltid upp när du jobbat övertid, så att du inte riskerar att gå miste om pengar.

9. Kontrollera att du får tjänstepension

Om du har kollektivavtal så ska du få tjänstepension inbetald av din arbetsgivare. Öppna orangea kuvertet eller gå in på fora.se och kolla att du fått din tjänstepension inbetald. Tyvärr finns det arbetsgivare som fuskar med pensionsinbetalningarna.

10. Inga arbetskläder – tecken på svartjobb

Har dina kollegor inte ordentliga arbetskläder med logga på? Det kan vara ett tecken på att en del av personalen arbetar svart. Misstänker du att din kollega är papperslös? Tipsa hen om att kontakta fackligt center för papperslösa, för att få hjälp.

11. Organisera er

Städare arbetar oftast ensamma, vilket gör det lättare att bli utnyttjad. Det är därför viktigt att ni pratar med varandra om arbetsvillkoren när ni ses. Genom en fackklubb kan ni se till att ni får det bättre på jobbet.

12. Har du problem på ditt städjobb? Här får du hjälp!

Om du får problem på städjobbet ska du så snabbt som möjligt ta kontakt med ditt fackförbund. Kontakta din lokala fackliga företrädare för att få hjälp.