– Jag har tänkt att den kommunala hemtjänsten borde vara en förebild, men det är verkligen inte så. Här är den en katastrof, säger Ingrid Heldt, undersköterska och arbetsplats- och skyddsombud på Hässelby hemtjänst i Stockholm.

Några av hennes kollegor har samlat sin kritik om Hässelby hemtjänst i ett dokument som de anonymt skickat till chefer inom äldreomsorgen i stadsdelen samt till en äldreinspektör i Stockholms stad.

Där skriver de: ”Vi ställer oss frågande till varför privata aktörer granskas och riskerar att förlora sina kontrakt vid bristande utförande, medan den kommunala verksamheten verkar ha fritt spelrum.”

De skriver också om löner som inte betalats ut, timvikarier som inte får ersättning när de avbokas, att vikarier som klagar inte får fler arbetspass och att cheferna ibland stryker personalens övertid eller antalet arbetade timmar.

Övertid strukits av chefen

Ingrid Heldt säger att hon känner igen det kollegorna beskriver i dokumentet och att hon själv varit med om att övertid hon skrivit upp har strukits av chefen.

– Först efter att jag tog hjälp av sektionen fick jag den övertid jag hade rätt till. Och jag vet att det var strul med utbetalningarna i somras och att några fick sin lön först efter att de helt enkelt inte kom till jobbet för att de inte fått den lön de hade rätt till. Det blir ofta så om något är fel på lönen, det kan ta några månader innan det korrigeras.

Chefen för äldreomsorgen i Hässelby-Vällingby säger att kollektivavtal och lagar självklart ska följas:

– Men om de inte följs så får man vidta åtgärder och det gör man nu. Vi ska jobba by the book, säger Marie Lissäng som inte vill gå närmare in på specifika händelser.

Chefen erkänner fel

Personalens kritik mot verksamheten handlar också om att det fuskas med registreringen av hemtjänstbesöken. Kunder har blivit helt utan besök, utan mat och fått bristande eller ingen omsorg.

– Cheferna uppmanar oss att gå tidigare från kunder och deras beviljade tid för att vi ska hinna med alla besök, säger Ingrid Heldt.

Chefen Marie Lissäng erkänner att många äldre inte får de besök de har rätt till:

– Jag vet. Det är inte bra. Det är något vi också jobbar med.

Har inte tid för förflyttning

Att personalen har för tajta scheman handlar delvis om att de har många besök, men framför allt om att tiden det tar att förflytta sig mellan olika vårdtagare och mellan lokalen och vårdtagarna är för snålt tilltagen.

Det bekräftas också av Stockholms stads äldreinspektör som granskat verksamheten vid två tillfällen under 2024.

Som skyddsombud har Ingrid Heldt lyft frågan om pressade scheman och för korta förflyttningstider till arbetsgivarna under en lång tid – utan resultat.

Tidigare i år har hon lämnat in protester i form av två 6:6a-anmälningar som handlat om stress, förflyttningstider och att personalen inte hinner ta pauser under arbetspassen.

6:6a 6:6a är en anmälan som skyddsombudet först lämnar till arbetsgivaren för att få ett arbetsmiljöproblem löst. Detta enligt Arbetsmiljölagens sjätte kapitel, paragraf 6a. Om skyddsombudet inte är nöjt med arbetsgivarens agerande kan anmälan skickas vidare till Arbetsmiljöverket som då kan göra inspektion och eventuellt med hot om böter kräva att arbetsgivaren löser arbetsmiljöproblemet. Läs mer

Lösningen: fler chefer

Marie Lissäng säger att Hässelby hemtjänst nu står inför en omorganisation där det efter årsskiftet ska skapas mindre enheter ute i områdena med fler chefer, och att arbetsmiljö och arbetsvillkor kommer att förbättras så snart den är i hamn.

Du har varit chef för Hässelby hemtjänst, nu är du chef för hela äldreomsorgen i stadsdelen. Vems fel är det att en kommunal verksamhet som Hässelby hemtjänst får så här allvarliga problem?

– Vi är medvetna om att det inte är bra och att vi nu har ett arbete att göra. De problem vi ser nu är inget nytt, de har funnits länge. Det är förstås inte bara ens fel, det handlar om en kombination av förutsättningar.

”Vågar inte säga ifrån”

Undersköterskan Ingrid Heldt är frustrerad över att det inte händer mer. Men att hennes arbetskamrater inte dokumenterar de brister som finns stör henne också:

– Jag blir väldigt frustrerad över att kollegorna inte säger ifrån. De säger inte ifrån till cheferna, de skriver inte tillbud, inte arbetsskadeanmälningar, säger inte ifrån på APT. Vad är de rädda för? Även om det blir obekvämt i början blir det bättre i långa loppet.

”Facket kan inte ta någon i örat”

Delar av personalen på Hässelby hemtjänst tycker att Kommunal borde varit tuffare mot arbetsgivaren. Det förutsätter att medlemmar hör av sig eller dokumenterar de felaktigheter och brister som finns, menar Kommunals Donny Lundin:

– Ibland tror folk att facket kan gå in och ta cheferna i örat och peka med hela handen. Hade vi kunnat det hade det sett helt annorlunda ut. Vi är medvetna om att det är en tuff situation på Hässelby hemtjänst, men vi behöver medlemmarnas stöd för att få underlag för att kunna driva frågor mot arbetsgivaren, säger Donny Lundin från förhandlingsteamet i Kommunal Hässelby-Vällingby.

Finns det något mer Kommunal kunnat göra?

– Vi har lyft de problem vi känt till i de forum vi har kunnat. I samverkan, till äldreomsorgschefen, mot politikerna i nämnden. Men vi behöver ha underlag och vi har varit ute på Hässelby hemtjänst och uppmanat personal att skriva tillbud och arbetsskadeanmälningar så att vi får underlag.